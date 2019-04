Tổng thống Trump đích thân thị sát biên giới Mỹ-Mexico

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Trump đã đến thị sát khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại Calexico thuộc bang California hôm 5/4, chỉ vài ngày sau khi ông cảnh báo sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu điều đó là cần thiết. (Nguồn ảnh: Reuters) Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố rằng ông sẽ ngừng viện trợ cho El Salvador, Honduras và Guatemala, mặc dù số tiền này được sử dụng nhằm mục đích ngăn làn sóng người nhập cư trái phép vào nước Mỹ. Được biết, tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thị sát lần này có Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen. Tổng thống Donald Trump bắt tay các quan chức khi tới thăm biên giới Mỹ-Mexico tại Calexico ngày 5/4. Ông Trump đã tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề an ninh biên giới và nhập cư tại Calexico ngày 5/4. Lực lượng tuần tra biên giới cưỡi ngựa gần bức tường biên giới Mỹ-Mexico trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Calexico. Đông đảo người ủng hộ chào đón Tổng thống Trump tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico ngày 5/4. Tổng thống Donald Trump chào các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ tại Calexico. Ông chủ Nhà Trắng trao đổi với các nhân viên tuần tra biên giới và cảnh sát tại Calexico. Một người ủng hộ Tổng thống Trump mang theo cờ và tấm biển có dòng chữ với nội dung hoan nghênh nhà lãnh đạo Mỹ xây bức tường biên giới ở Calexico ngày 5/4. Tổng thống Trump trao đổi với bà Gloria Chavez, quan chức thuộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ, trong cuộc họp bàn tròn. Một cảnh sát Mexico đứng gác cạnh bức tường biên giới trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Calexico, bang California, nhìn từ phía Mexicali, Mexico, ngày 5/4. Trực thăng của lực lượng an ninh Mỹ tuần tra xung quanh khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong chuyến thăm của ông Trump. Trong khi đó, một số người đã tập trung tại khu vực biên giới để phản đối chuyến đi tới Calexico của Tổng thống Trump. Ảnh chụp từ phía Mexicali, Mexico. Mời độc giả xem thêm video: "Bé trai khổng lồ" ngó qua biên giới Mỹ-Mexico (Nguồn: VTC1)

