Toàn cảnh bức tranh thế giới trong tháng 8/2021

Một trong những sự kiện thế giới nổi bật trong tháng 8/2021: Lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát hầu hết các khu vực của Afghanistan. Ảnh: Reuters. IS-K, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan, đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom khủng bố tại khu vực sân bay Kabul khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có 13 lính Mỹ thiệt mạng, tối 26/8. Ảnh: Daily Mail. Ngày 30/8/2021, Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại quốc gia này. Ảnh: Reuters. Sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan, nhiều người dân nước này đã tìm cách lên những chuyến bay sơ tán rời khỏi đất nước. Ảnh: Reuters. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển Haiti vào khoảng 8h30 sáng ngày 14/8. Ảnh: AP. Hơn 2.200 người đã thiệt mạng trong cơn địa chấn kinh hoàng này ở Haiti. Ảnh: Reuters. Ngày 10/8, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo quyết định từ chức vì bê bối quấy rối tình dục. Ảnh: Reuters. Bà Kathy Hochul (62 tuổi, ngoài cùng bên phải) đã tuyên thệ nhậm chức hôm 24/8 và trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang New York. Ảnh: AP. Trong tháng 8/2021, các vụ cháy rừng xảy ra tại nhiều nước trên khắp thế giới như Mỹ, Hy Lạp,...Ảnh chụp cảnh cháy rừng dữ dội ở Hy Lạp. Ảnh: Reuters. Tại Algeria, ít nhất 65 người, trong đó có 28 lính cứu hỏa, đã thiệt mạng khi hàng chục đám cháy rừng hoành hành ở nước này. Ảnh: Reuters. Thổ Nhĩ Kỳ cũng trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua. Ảnh: Reuters. Ngày 20/8, Quốc vương Malaysia đã công bố quyết định chọn ông Ismail Sabri Yaakob (ảnh) làm tân Thủ tướng nước này. Ảnh: ST. Dịch COVID-19 tiếp tục "hoành hành" trên khắp thế giới trong tháng 8/2021. Ảnh: Getty.Siêu bão Ida đổ bộ vào Mỹ hôm 29/8 (giờ địa phương), khiến khoảng 1 triệu người chịu cảnh mất điện ở miền nam Mississippi và Louisiana. Nhiều ngôi nhà, công trình,... bị tàn phá. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem thêm video: Thương vong tăng nhanh sau vụ động đất ở Haiti (Nguồn video: VTV)

