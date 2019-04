Tiếc ngẩn ngơ những công trình nổi tiếng bị “bà hỏa” tàn phá

Theo Insider, thư viện của Đại học Louvain ở Bỉ là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới đã bị lửa tàn phá. Tòa nhà này từng bị hỏa hoạn hai lần - một lần vào năm 1914 khi Đức xâm lược Bỉ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và lần thứ hai vào năm 1940 trong trận chiến Leuven thời Thế chiến II. Thư viện Đại học Louvain được xây dựng lại lần thứ hai vào năm 1951 và là công trình kiến trúc được bảo tồn từ năm 1987. (Nguồn ảnh: Insider) Trong thế kỷ 16, khu chợ Souk ở Aleppo, Syria, từng là trung tâm văn hóa, thương mại. Tuy nhiên, khu chợ này đã bị phá huỷ trong một vụ hỏa hoạn vào năm 2012 liên quan đến cuộc giao tranh giữa Quân đội chính phủ Syria và phe đối lập. Cung điện Crystal ở London, Anh, do Sir Joseph Paxton thiết kế đã bị hư hại trong vụ cháy năm 1936 và hoàn toàn sụp đổ vào năm 1941. Phòng triển lãm Paleis voor Volksvlijt ở Amsterdam, Hà Lan, do kiến trúc sư Cornelis Oudtshoorn thiết kế. Công trình được hoàn thiện vào năm 1864, trở thành một trung tâm văn hóa-nghệ thuật với nhà hát có sức chứa lên tới 9.000 người. Đến năm 1961, Paleis voor Volksvlijt đã bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn. Ảnh: Wikipedia. Một vụ cháy đã xảy ra tại Bảo tàng Quốc gia Brazil ở thành phố Rio de Janeiro lúc nó đóng cửa vào năm 2018. May mắn, không ai bị thương trong vụ cháy này, nhưng 90% số cổ vật của bảo tàng đã bị mất. Cầu có mái che Honey Run ở quận Butte, bang California (Mỹ) được xây dựng từ năm 1886 nằm trong danh sách những địa điểm lịch sử quốc gia của nước Mỹ. Tuy nhiên, cây cầu này bị phá huỷ do đám cháy Camp ở Bắc Califoria năm 2018. Khách sạn Hoàng gia Clarence ở Devon, Anh, được xây dựng vào năm 1769 và được đặt tên như vậy sau khi Nữ Công tước Clarence ở đây vào năm 1827. Theo BBC, hơn 1.000 lính cứu hỏa đã được huy động để chiến đấu với ngọn lửa bùng phát tại khách sạn này vào năm 2016, nhưng cuối cùng nó vẫn sụp đổ. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở thủ đô New Dehli (Ấn Độ) được xây dựng vào năm 1972. Nơi này nổi tiếng trưng bày hóa thạch loài khủng long chân thằn lằn 160 triệu năm. Tuy nhiên, sau vụ cháy năm 2016, hầu hết bộ sưu tập của bảo tàng này đã bị phá hủy. Nicholas J. Clayton là người thiết kế Khách sạn Beach ở Galveston Island, bang Texas (Mỹ) năm 1882. Sau thời gian mở cửa 16 năm, khách sạn này đã bị thiêu rụi một cách bí ẩn năm 1898. Có đồn đoán rằng khách sạn này bị phát hiện xả nước thải vào Vịnh Mexico nên giới chức thành phố quyết định đóng cửa nó. Cung điện Tuileries ở Pháp trở thành nơi ở hoàng gia vào năm 1564. Nhưng công trình ấn tượng này đã bị tàn phá trong một trận hỏa hoạn cố ý vào năm 1871. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris (Nguồn: CNN)

Theo Insider, thư viện của Đại học Louvain ở Bỉ là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới đã bị lửa tàn phá. Tòa nhà này từng bị hỏa hoạn hai lần - một lần vào năm 1914 khi Đức xâm lược Bỉ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và lần thứ hai vào năm 1940 trong trận chiến Leuven thời Thế chiến II. Thư viện Đại học Louvain được xây dựng lại lần thứ hai vào năm 1951 và là công trình kiến trúc được bảo tồn từ năm 1987. (Nguồn ảnh: Insider) Trong thế kỷ 16, khu chợ Souk ở Aleppo, Syria, từng là trung tâm văn hóa, thương mại. Tuy nhiên, khu chợ này đã bị phá huỷ trong một vụ hỏa hoạn vào năm 2012 liên quan đến cuộc giao tranh giữa Quân đội chính phủ Syria và phe đối lập. Cung điện Crystal ở London, Anh, do Sir Joseph Paxton thiết kế đã bị hư hại trong vụ cháy năm 1936 và hoàn toàn sụp đổ vào năm 1941. Phòng triển lãm Paleis voor Volksvlijt ở Amsterdam, Hà Lan, do kiến trúc sư Cornelis Oudtshoorn thiết kế. Công trình được hoàn thiện vào năm 1864, trở thành một trung tâm văn hóa-nghệ thuật với nhà hát có sức chứa lên tới 9.000 người. Đến năm 1961, Paleis voor Volksvlijt đã bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn. Ảnh: Wikipedia. Một vụ cháy đã xảy ra tại Bảo tàng Quốc gia Brazil ở thành phố Rio de Janeiro lúc nó đóng cửa vào năm 2018. May mắn, không ai bị thương trong vụ cháy này, nhưng 90% số cổ vật của bảo tàng đã bị mất. Cầu có mái che Honey Run ở quận Butte, bang California (Mỹ) được xây dựng từ năm 1886 nằm trong danh sách những địa điểm lịch sử quốc gia của nước Mỹ. Tuy nhiên, cây cầu này bị phá huỷ do đám cháy Camp ở Bắc Califoria năm 2018. Khách sạn Hoàng gia Clarence ở Devon, Anh, được xây dựng vào năm 1769 và được đặt tên như vậy sau khi Nữ Công tước Clarence ở đây vào năm 1827. Theo BBC, hơn 1.000 lính cứu hỏa đã được huy động để chiến đấu với ngọn lửa bùng phát tại khách sạn này vào năm 2016, nhưng cuối cùng nó vẫn sụp đổ. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở thủ đô New Dehli (Ấn Độ) được xây dựng vào năm 1972. Nơi này nổi tiếng trưng bày hóa thạch loài khủng long chân thằn lằn 160 triệu năm. Tuy nhiên, sau vụ cháy năm 2016, hầu hết bộ sưu tập của bảo tàng này đã bị phá hủy. Nicholas J. Clayton là người thiết kế Khách sạn Beach ở Galveston Island, bang Texas (Mỹ) năm 1882. Sau thời gian mở cửa 16 năm, khách sạn này đã bị thiêu rụi một cách bí ẩn năm 1898. Có đồn đoán rằng khách sạn này bị phát hiện xả nước thải vào Vịnh Mexico nên giới chức thành phố quyết định đóng cửa nó. Cung điện Tuileries ở Pháp trở thành nơi ở hoàng gia vào năm 1564. Nhưng công trình ấn tượng này đã bị tàn phá trong một trận hỏa hoạn cố ý vào năm 1871. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris (Nguồn: CNN)