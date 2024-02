Tận mục vùng đất xa xôi có nhiều người đẹp trên thế giới

Người Kalash (hay Kalasha) là một tộc người bản địa cư trú tại thung lũng Kalasha thuộc vùng núi Hindu Kush của Pakistan từ cách đây hàng nghìn năm. Ảnh: IT. Người Kalash nói ngôn ngữ Kalasha và thực hành tôn giáo đa thần. Họ có ngoại hình rất khác biệt so với phần đông dân số tại Pakistan. Ảnh: Wikipedia. Họ cũng được mệnh danh là tộc người đẹp nhất thế giới, đặc biệt là các cô gái Kalash. Các cô gái Kalash rất xinh đẹp, với nước da trắng, đôi mắt có màu xanh hoặc nâu. Ảnh: Tribune.Người Kalash có một nền văn hóa hoàn toàn trái ngược với các bộ tộc khác sống gần đó. Ngôi nhà của họ cũng rất đặc biệt, được làm bằng gỗ và đá khoét sâu vào trong núi. Ảnh: WOP. Bộ tộc Kalasha có nhiều phong tục lạ và được coi là bộ tộc hạnh phúc nhất hành tinh. Ảnh: OI. Kalash được coi là bộ tộc thiểu số nhỏ nhất và đặc biệt nhất tại Pakistan. Họ có quan niệm rất cởi mở và tự do về tình yêu và hôn nhân. Ảnh: DC. Theo đó, người Kalash có quyền tự chọn chồng hoặc vợ cho mình. Nếu như hai bên không hòa hợp, họ có thể ly hôn và ngay lập tức tìm đối tượng mới. Ảnh: DC. Cũng giống như nhiều bộ tộc khác, phụ nữ Kalash thường chăm lo gia đình, trồng trọt, lấy củi, còn đàn ông chăn nuôi, chủ yếu là chăn dê ở trong rừng. Ảnh: Pinterest.

Vẻ đẹp hút hồn của các cô gái Kalash. Ảnh: Shutterstock. Các em nhỏ Kalash. Ảnh: DC. Ảnh: DC. Ảnh: DC. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thị trấn "chảnh" nhất hành tinh, nơi người dân "cưỡi" máy bay đi ăn sáng

