Tận mục cuộc sống trên hòn đảo chật chội nhất thế giới

Đảo Santa Cruz del Islote thuộc Columbia rộng bằng hai sân bóng đá nhưng có hơn 500 người sinh sống. Ảnh: CNN. Hòn đảo chật chội nhất thế giới này nằm trong vịnh Morrosquillo, miền bắc Colombia, thuộc quản lý của chính quyền thành phố Cartagena. Ảnh: CNN. 150 năm trước, hòn đảo chỉ là một khối đất đá có kích thước chưa bằng một sân bóng đá. Ngư dân Colombia khi đó thường tới đây nghỉ ngơi hoặc trú ẩn khi có bão. Ảnh: CNN. Theo thời gian, người dân bắt đầu chuyển lên đảo định cư. Họ xây nhà, mở rộng hòn đảo bằng cách dùng vỏ sò, cát, thân cây, rác...để lấn biển, khiến diện tích hòn đảo tăng gấp đôi, lên khoảng 0,12 km2, tương đương kích thước hai sân bóng đá. Ảnh: NG. Khoảng 65% dân số trên đảo là người dưới 18 tuổi. Đảo Santa Cruz del Islote không có nhà vệ sinh hay hệ thống xử lý nước thải, không thể trồng trọt hay chăn nuôi, nguồn thức ăn chủ yếu là cá đánh bắt ngoài biển.Ảnh: NG. Nước sinh hoạt, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều được chuyển từ đất liền lên đảo. Đảo cũng không có nghĩa trang nên người chết được mang tới đảo khác để chôn cất. Ảnh: IT. Mặc dù có 97 ngôi nhà nhưng người dân trên đảo cũng thiếu phương tiện tự sản xuất nước uống nên Hải quân Colombia phải mang nước uống vào. Ảnh: IT. Tuy nhiên, dịch vụ của Hải quân thường không thể tiếp cận hòn đảo theo đúng kế hoạch, điều này khiến người dân phải hứng nước mưa phục vụ cho sinh hoạt. Ảnh: IT. Trên đảo có rất ít cơ sở y tế cơ bản. Chỉ có một trung tâm y tế với một y tá và một số thiết bị lạc hậu trên hòn đảo và một bác sĩ sẽ đến thăm hai tuần một lần. Ảnh: NG. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc trường hợp khẩn cấp, người dân trên đảo sẽ tập trung nguồn lực của mình để trả tiền đi thuyền vào đất liền. Tuy nhiên, cách tiếp cận này phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của thuyền và điều kiện thời tiết. Ảnh: NG. Nguồn điện trên hòn đảo này cũng thiếu hụt và họ phải dựa vào máy phát điện diesel và các tấm pin mặt trời. Điều đáng ngạc nhiên là dù có gần trăm ngôi nhà nhưng tỷ lệ tội phạm thấp đến mức thậm chí không có cảnh sát tại đây. Ảnh: NG. Gần đây, hòn đảo này ngày càng hấp dẫn du khách bởi sự hoang sơ, không khí trong lành cùng các hoạt động lặn biển ngắm san hô thú vị. Tuy nhiên, họ phải đi về trong ngày bởi không có chỗ lưu trú cho khách du lịch trên đảo. Ảnh: NG. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi “dư thừa” hàng nghìn nam giới

