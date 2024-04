Tận mục cung điện đẹp nhất Ấn Độ có gần 1.000 cửa sổ

Cung điện gió Hawa Mahal, một trong những cung điện đẹp nhất Ấn Độ, được xây dựng vào năm 1798 bởi Hoàng đế Maharaja Sawai Pratap Singh. Ảnh: boomsbeat. Cung điện có kiến trúc hình kim tự tháp năm tầng và được xây dựng với chất liệu đá sa thạch màu đỏ và hồng đặc trưng. Ảnh: concepttravel. Nhìn từ phía ngoài, Cung điện gió Hawa Mahal được xây dựng với 953 cửa sổ nhỏ được trang trí, chạm trổ tinh tế đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Ảnh: getintravel. Hệ thống các ô cửa sổ nhỏ hứng các luồng gió từ ngoài thổi vào, và giữ cho cung điện luôn luôn trong tình trạng thông thoáng và mát mẻ. Ảnh: thousandwonders. Những ban công nhỏ chắn ngang cửa sổ và mái vòm cũng được gắn vào các gờ của cung điện tạo nên nét nổi bật và vẻ đẹp của cung điện. Ảnh: happytrips. Cung điện được xây dựng từ đá sa thạch đỏ và hồng. Khi ánh nắng chiếu vào lại càng thu hút ánh nhìn của khách du lịch. Ảnh: Wikimedia. Du khách có thể đi vào khu vực sân trong để tận mắt trải nghiệm hiệu ứng làm mát tại cung điện. Cung điện Hawa Hahal là ví dụ điển hình cho việc ứng dụng định luật nhiệt động lực học vào thiết kế. Ảnh: IT. Lối vào Cung điện Hawa Mahal mở ra một khoảng sân rộng, có các tòa nhà hai tầng ở ba phía. Hai tầng trên cùng chỉ lên được nhờ các đường dốc thoải. Cung điện Hawa Mahal hiện được quản lý và bảo trì bởi Cục khảo cổ của Chính quyền thành phố Rajasthan, tỉnh Jaipur, Ấn Độ. Ảnh: Getty. Ban đầu, cung điện mang thiết kế này bởi mục đích người trong hoàng gia có thể quan sát cuộc sống hàng ngày của người dân trên đường phố tại bất cứ vị trí nào. Ảnh: IT. Đặc điểm kiến trúc của Cung điện Hawa Mahal cho phép không khí mát đi qua các phòng nhờ hiệu ứng Venturi khiến toàn bộ khu vực trở nên dễ chịu hơn, nhất là trong thời tiết nhiệt độ cao vào mùa hè. Ảnh: IT. Các cửa sổ và ban công được chế tạo để thông gió, làm mát và điều hòa không khí của toàn bộ các tầng trong lâu đài. Những ban công nhỏ chắn ngang cửa sổ và mái vòm được gắn vào các gờ của cung điện tạo nên nét nổi bật và vẻ đẹp độc đáo cho cung điện. Ảnh: IT. Với hệ thống các ô cửa sổ nhỏ đón những luồng gió từ ngoài thổi vào nên Cung điện Hawa Mahal luôn mát mẻ ngay cả trong thời tiết vô cùng nóng nực của mùa hè. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn lâu đài “lơ lửng” giữa biển và mây, chỉ xuất hiện ban ngày

