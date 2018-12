Tan hoang hiện trường vụ nổ đánh sập nhà hàng Nhật Bản

Theo RT, vụ nổ tại nhà hàng Nhật Bản có tên Izakaya Cherry Blossom ở thành phố Sapporo xảy ra vào khoảng 20h30 tối 16/12 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters. "Tôi nghe thấy một tiếng 'bang' như sấm và căn hộ của tôi bị rung chuyển", một cư dân địa phương kể lại với tờ Japan Times. Ảnh: Twitter. Vụ nổ lớn khiến nhà hàng Izakaya bị đổ sập và chìm trong biển lửa. Nhiều căn hộ và cửa hàng lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: The Guardian. “Vụ nổ ở Sapporo thật kinh hoàng. Toàn bộ cửa kính của một căn hộ bên cạnh đều bị nứt vỡ”, một nhân chứng cho hay. Ảnh: The Guardian. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát, cứu hộ và y tế ngay lập tức được điều động tới hiện trường để dập lửa và hỗ trợ những người bị thương. Ảnh: EPA. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 40 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người nguy kịch. Ảnh: EPA. Được biết, khu vực xảy ra vụ nổ nằm cách một nhà ga tàu điện ngầm khoảng 50 mét. Nơi này tập trung nhiều nhà hàng, quán bar và cửa hàng,... Ảnh: Reuters. Con đường bên ngoài nhà hàng Izakaya ngổn ngang gạch vỡ. Ảnh: Twitter. Các nhân chứng cho hay, họ ngửi thấy mùi khí gas trong khu vực này sau vụ nổ. Ảnh: EPA. Hiện, nguyên nhân chính xác vụ nổ chưa được xác định. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ nổ khí gas. Ảnh: Twitter. Cảnh sát phong toả các con đường ở quận Hiraghishi, thành phố Sapporo, đề phòng các vụ nổ khác xảy ra. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Vụ nổ tại nhà hàng Nhật Bản (Nguồn: The Guardian)

