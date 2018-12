Sự phụ thuộc “chết người” của Ba Lan vào “vàng đen”

Các bức tranh vẽ của cô bé Zoe thường mô tả cảnh khói mù ở thành phố Krakow. Theo nhóm vận động Kraków Smog Alarm, đây là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Eva Ciesielska đọc sách cho các con của mình Zoe (giữa) 9 tuổi và Lena 6 tuổi. Họ phải đeo khẩu trang kể cả khi ở trong nhà. Ô nhiễm không khí ở Krakow khiến nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, sinh non và chết sớm, làm chậm sự phát triển nhận thức ở trẻ em. Một lớp khói mù bao phủ Katowice, nơi diễn ra Hội nghị về chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP24). Các lò sưởi trong nhà khắp Ba Lan đều sử dụng than đá, dù nhiều hộ thu nhập thấp phụ thuộc vào củi và rác thải để làm chất đốt. Eva Ciesielska đang giúp cô con gái Zoe với chiếc máy khí dung. Cô thường xuyên phải dùng các dụng cụ y tế như vậy suốt mùa đông, khi cả gia đình thường xuyên gặp phải các vấn đề về hô hấp do khói mù. Giới chức Y tế đánh giá, nguy cơ một đứa trẻ chơi ngoài trời ở các khu vực bị ô nhiễm không khí nhất của Ba Lan ngang với khói thuốc lá. Ở Krakow, benzopyrene (chất gây ung thư trong thuốc lá) có thể cao gấp 8 lần so với mức khuyến cáo. Irek, từng làm thợ mỏ trước khi chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch, đang dẫn một nhóm trẻ em thăm quan khu hầm sâu Guido ở Zabrze, Silesia. Ngành công nghiệp khai mỏ vẫn là niềm tự hào dân tộc, đặc biệt ở khu vực Silesia, Katowice. Nghề khai mỏ cũng được tôn trọng ở Ba Lan vì tính lịch sử, văn hóa và chính trị của nó. Cho tới nay, đây cũng vẫn là một trong những nghề thu nhập khá tốt. Khoảng 50% ô nhiễm không khí ở Ba Lan là do lò sưởi của cư dân. Hầu hết khói mù ở Ba Lan là do các lò sưởi chất lượng kém sử dụng than đá, củi, rác mà ít nhất 1/3 số hộ đang sử dụng. Những chiếc lò sưởi như thế này xuất hiện ở hầu hết mọi ngôi nhà của Ba Lan. Việc sử dụng chất đốt bằng than đá khiến các lò sưởi thải ra các chất gây ung thư như benzopyrene (có trong khói thuốc lá). Một lớp khói ám đen gần hết mặt ngoài của một tòa nhà ở Katowice. Phía xa là nhà máy than đá ở Katowice. Giá than đá thế giới lao dốc, cùng với áp lực của EU về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang khiến ngành công nghiệp than đá ở Ba Lan này lao đao. Tuy nhiên, lực lượng lao động phụ thuộc vào ngành than đá không hề nhỏ, khiến đảng cầm quyền ở Ba Lan phải cam kết sẽ vẫn duy trì ngành này là nguồn năng lượng chính. Một lớp khói mù bao phủ trên đường cao tốc giữa Katowice và Ziwiec, một trong những thành phố ô nhiễm nhất ở châu Âu. Một tấm biển quảng cáo cạnh một sân trượt băng ở Katowice thu hút sự chú ý về ô nhiễm không khí do việc sử dụng than đá gây ra. Ngay cả trong những ngày trời nắng, không có gió để phát tán khó mù, ô nhiễm không khí vẫn luôn ở mức cao. Trong làn khói mù là ống khói nhà máy ở Katowice. Người biểu tình ở thủ đô Warsaw cũng phải đeo khẩu trăng khi xuống đường kêu gọi chính phủ hành động trước tình trạng ô nhiễm khói mù. Tại thủ đô Warsaw, người dân hít phải lượng benzopyrene (chất gây ung thư) tương đương với hút 1.000 điếu thuốc lá mỗi năm. Mức độ này ở các khu vực ngoại ô thậm chí tương đương với 2.400 điếu thuốc lá. Bức ảnh chụp từ trên cao thủ đô Warsaw chìm trong khói mù. Bức tượng Chúa cùng cây thánh giá gần một nhà máy điện sử dụng than đá.

