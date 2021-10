“Sát nhân cho kẹo” không ai ngờ làm thay đổi nghi lễ Hallowen

Halloween vốn mang phong cách ma quỷ, ghê rợn nhưng bản chất là một dịp lễ hội rộn ràng rất được trông đợi tại các nước phương Tây. Nhất là đối với trẻ em, chúng sẽ được chơi trò “chọc ghẹo hay là kẹo”. Thế nhưng, vào năm 1974, một án mạng thảm khốc đã xảy ra khiến cả nước Mỹ phải sợ hãi trước văn hóa thú vị này. Vào tối Halloween ngày 31/10/1974, cậu bé Timothy O’Bryan (8 tuổi) cùng em gái Elizabeth (5 tuổi) ở Deer Park, bang Texas cũng háo hức hóa trang thành ma quỷ và đi xin kẹo cùng lũ trẻ hàng xóm như mọi năm. Đến nửa đêm khi trở về, cậu bé Timothy rất muốn được thưởng thức chiến lợi phẩm ngay, nhưng bố cậu chỉ cho phép ăn một thanh kẹo ống hút hãng Pixy Stix. Thay vì vị ngọt ngào, cậu bé liên tục nôn mửa và co giật. Khi đang trên đường đi cấp cứu, em đã qua đời trong sự bàng hoàng của gia đình. Khám nghiệm tử thi cho thấy Timothy đã chết vì ngộ độc chất cyanide. Nồng độ thuốc độc bên trong cậu bé đủ để giết chết 2 người đàn ông khỏe mạnh. Chính quyền lập tức phải cử người đến từng nhà trong khu vực thu hồi lại tất cả kẹo bọn trẻ xin được. Kết quả kiểm tra sau đó xác định 5 thanh kẹo hãng Pixy Stix được tặng cho nhóm trẻ con đêm đó đều chứa độc. Khoảng 1 tuần sau khi Timothy qua đời, cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ được nghi phạm khiến tất cả mọi người bất ngờ: Chính là Ronald - bố của nạn nhân. Theo điều tra, tên này đang mắc nợ đến hơn 100 nghìn USD (khoảng 2, 3 tỷ VNĐ) - một con số khá lớn thời bấy giờ. Nếu Timothy hoặc em gái qua đời, ông bố này sẽ nhận được khoản bồi thường là 40 nghìn USD. Thông tin này đã gây chấn động vì trước đó, tên này thể hiện sự đau khổ, suy sụp vô cùng tài tình. Trong đám tang cậu bé xấu số, Ronald còn đứng lên hát một bài thánh ca và có một bài phát biểu vô cùng cảm động, khiến tất cả mọi người phải rơi nước mắt. Ronald bị bắt vào ngày 5/11/1974 với 5 cáo buộc: 1 tội giết người và 4 tội cố ý giết người. Kẻ thủ ác một mực không nhận tội và liên tục kháng cáo nhưng vẫn không thoát khỏi án tử hình. 31/3/1984, Ronald mới được thi hành án tiêm thuốc độc vì hắn đã cố chấp kháng cáo kéo dài thời gian. Ở ngoài, mọi người cùng nhau hô to "Trick or treat" (Chọc ghẹo hay là kẹo) và ném rất nhiều kẹo vào bên trong để tỏ ý chế nhạo tên tội phạm nổi tiếng. Cho đến giây phút cuối cùng, Ronald vẫn kêu oan. Lá thư cuối cùng để lại, hắn viết: “Án tử này là một sai lầm nhưng không có nghĩa hệ thống công lý của chúng ta là sai. Chính vì thế, tôi quyết định tha thứ cho tất cả những ai đã tham gia vào cái chết của tôi…” Mời quý độc giả xem video: Vụ án mạng đêm xin kẹo Halloween làm các bậc cha mẹ khiếp sợ-làm thay đổi lịch sử Halloween/Tâm sự vợ chồng tôi

