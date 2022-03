Rùng mình cảnh người dân Nhật đi chân trần trên lửa cầu may

Lễ hội đi chân trần trên lửa Hiwatari được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 3 tại chùa Yakuo-in Yuki-ji trên núi Takao ở Hachioji, phía tây thủ đô Tokyo. Lễ hội Hiwatari năm nay được tổ chức vào ngày 13/3 với sự tham gia của các tín đồ Shugendo, tôn giáo pha trộn các yếu tố giữa Thần đạo, Phật giáo và Đạo giáo. Đại diện chùa Yakuo-in Yuki-ji cho biết khoảng 1.500 tín đồ Shugendo các nhà sư Phật giáo đi chân trần trên than hồng trong lễ hội Hiwatari năm nay để cầu sức khỏe tốt, may mắn, đại dịch Covid-19 chấm dứt và thế giới hòa bình. Lễ hội đi chân trần trên lửa này đã được duy trì suốt 50 năm qua. Lễ hội bị hoãn năm 2020 do Covid-19 và được tổ chức lại một năm sau đó. Vé tham dự lễ hội được bán với giá 2.500 yen (22 USD), du khách có thể trải nghiệm đi trên lửa vào cuối buổi lễ. Các nhà sư sử dụng gỗ và lá cây bách Nhật Bản để tạo ra một ngọn lửa lớn dữ dội. Sau đó, họ dùng nước để dập lửa cháy, thu gom than hồng và xếp chúng thành hai dải dài. Các nhà sư sau đó vừa đi chân trần trên than vừa tụng kinh, nối tiếp bởi những người sùng bái. Nhà sư bế em bé đi chân trần trên than cạnh đống lửa trong lễ hội Hiwatari. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video Hàng ngàn người tham dự Lễ hội tại chùa Tam Chúc. Nguồn: THDT.

