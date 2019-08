Phiến quân Taliban tung hoành Afghanistan nguy hiểm như thế nào?

Theo Liên Hợp Quốc, từ tháng 1/2009 đến nay, xung đột vũ trang tại Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của hơn 26.000 dân thường và làm bị thương khoảng 49.000 người khác. Trong đó, rất nhiều người thiệt mạng do các cuộc tấn công và đánh bom liều chết của phiến quân Taliban những năm qua. Ảnh: Reuters. Taliban là một phong trào Hồi giáo cực đoan dòng Sunni, thống trị phần lớn Afghanistan từ năm 1995 cho đến khi bị sụp đổ vào năm 2001, khi các thủ lĩnh của nhóm phiến quân này bị loại bỏ quyền lực bởi nỗ lực quân sự hợp tác giữa Mỹ, Anh và Liên minh phía Bắc. Ảnh: Livemint. Đại đa số thành viên của Taliban là người Pashtun. Thủ lĩnh tinh thần của phong trào này là Mullah Mohammed Omar - một người thân tín của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: OI. Khởi đầu từ Kandahar, Taliban cuối cùng chiếm được thủ đô Kabul vào năm 1996. Đến cuối năm 2000, chúng đã chiếm quyền kiểm soát gần 90% đất nước Afghanistan. Ảnh: Wion. Trong 5 năm "cai trị" Afghanistan (1996-2001), lực lượng Taliban khiến người dân không khỏi khiếp sợ khi chúng thi hành luật Sharia nghiêm khắc nhất từng có trong thế giới Hồi giáo. Ảnh: TN.Taliban từng tuyên bố để đạt được mục tiêu về một nhà nước Hồi giáo "trong mơ" thì cần có những lệnh cấm các hoạt động phù phiếm như âm nhạc và phim ảnh; tăng cường biện pháp trấn áp tội phạm bằng việc cho ra đời luật Hồi giáo, bao gồm cả tử hình và chém đầu công khai. Ảnh: ABC. Ngoài ra, chúng còn ban hành điều luật cấm các em gái đến trường và phụ nữ xuất hiện tại công sở. Ảnh: Avapress.com. Những điều luật vi phạm nhân quyền của Taliban đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc và phần lớn các nước trên thế giới đều không công nhận chế độ Taliban trong thời gian lực lượng này "thâu tóm" Afghanistan. Ảnh: NBC News. Sau khi sụp đổ năm 2001, lực lượng Taliban tuyên bố sẽ chiến đấu để đuổi các lực lượng nước ngoài ra khỏi Afghanistan và thành lập "nhà nước Hồi giáo". Chúng thường xuyên tiến hành các vụ tấn công, đánh bom liều chết gây thương vong lớn cho dân thường, lực lượng an ninh Afghanistan và nước ngoài nhiều năm qua. Ảnh: AN. Hiện tại, Taliban được cho là vẫn đang kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đối với khoảng một nửa lãnh thổ Afghanistan. Ảnh: AP. Gần đây, phiến quân Taliban nhất trí một cam kết "mơ hồ" giảm thương vong cho dân thường, nhưng trên thực tế tình hình bạo lực vẫn tiếp diễn tại quốc gia Nam Á này. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về cái chết của một thủ lĩnh Taliban (Nguồn: Reuters)

