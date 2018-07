Phiến quân IS liều mạng tấn công Quân đội Mỹ tại Đông Syria?

Theo Al Masdar News dẫn thông tin từ trang Liveuamap và các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết, hai quả bom cài ven đường đã phát nổ gần một nghĩa trang ở thị trấn Al-Namiliyah, Deir Ezzor, khi một đoàn xe quân sự của Mỹ đi qua hôm 4/7. Ảnh: AMN. Các nhà hoạt động đối lập cho hay, chiếc xe quân sự Mỹ bị hư hại và một số binh sĩ bị thương trong vụ nổ bom. Còn Liveumap đưa tin phiến quân IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và có hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: AMN. Theo AMN, giao tranh ác liệt đã xảy ra sau vụ nổ bom và tiếp diễn trong khoảng 30 phút trước khi các tay súng IS rút khỏi khu vực này. Tuy nhiên, phía Quân đội Mỹ chưa xác minh thông tin về vụ tấn công trên. Ảnh: AMN. Trong khi đó, hơn 400 tay súng nổi dậy được cho là đã gia nhập phiến quân IS ở Tây Daraa, sau những thất bại gần đây trước lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Cũng tại tỉnh Daraa, theo hãng Fars (Iran), các nhóm phiến quân đã giao nộp lượng lớn tên lửa do Mỹ và Israel sản xuất cho Quân đội Syria theo thỏa thuận hòa giải hôm 4/7. Ảnh: FNA. Được biết, Quân đội Syria đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu Nassib chiến lược ở phía đông nam thành phố Daraa. Tối 4/7, quân chính phủ Damascus dồn dập nã tên lửa vào căn cứ của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại cửa khẩu này. Ảnh: AMN.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Latakia, Quân đội Syria đã mở chiến dịch nhằm vào nhóm phiến quân HTS và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) gần khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm 4/7. Ảnh: AMN. Vụ tấn công diễn ra chỉ 24 giờ sau khi các tay súng thánh chiến đột kích căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở khu Jabal Al-Akrad, tỉnh Latakia. Ảnh: Independent. Còn tại Nam Hama, hàng trăm tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng Quân đội Syria và nhận được ân xá của chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tịch thu kho vũ khí "khủng" của phiến quân (Nguồn: SANA)

Theo Al Masdar News dẫn thông tin từ trang Liveuamap và các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết, hai quả bom cài ven đường đã phát nổ gần một nghĩa trang ở thị trấn Al-Namiliyah, Deir Ezzor, khi một đoàn xe quân sự của Mỹ đi qua hôm 4/7. Ảnh: AMN. Các nhà hoạt động đối lập cho hay, chiếc xe quân sự Mỹ bị hư hại và một số binh sĩ bị thương trong vụ nổ bom. Còn Liveumap đưa tin phiến quân IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và có hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: AMN. Theo AMN, giao tranh ác liệt đã xảy ra sau vụ nổ bom và tiếp diễn trong khoảng 30 phút trước khi các tay súng IS rút khỏi khu vực này. Tuy nhiên, phía Quân đội Mỹ chưa xác minh thông tin về vụ tấn công trên. Ảnh: AMN. Trong khi đó, hơn 400 tay súng nổi dậy được cho là đã gia nhập phiến quân IS ở Tây Daraa, sau những thất bại gần đây trước lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Cũng tại tỉnh Daraa, theo hãng Fars (Iran), các nhóm phiến quân đã giao nộp lượng lớn tên lửa do Mỹ và Israel sản xuất cho Quân đội Syria theo thỏa thuận hòa giải hôm 4/7. Ảnh: FNA. Được biết, Quân đội Syria đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu Nassib chiến lược ở phía đông nam thành phố Daraa. Tối 4/7, quân chính phủ Damascus dồn dập nã tên lửa vào căn cứ của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại cửa khẩu này. Ảnh: AMN.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria , tại tỉnh Latakia, Quân đội Syria đã mở chiến dịch nhằm vào nhóm phiến quân HTS và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) gần khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm 4/7. Ảnh: AMN. Vụ tấn công diễn ra chỉ 24 giờ sau khi các tay súng thánh chiến đột kích căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở khu Jabal Al-Akrad, tỉnh Latakia. Ảnh: Independent. Còn tại Nam Hama, hàng trăm tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng Quân đội Syria và nhận được ân xá của chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tịch thu kho vũ khí "khủng" của phiến quân (Nguồn: SANA)