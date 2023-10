Những tên sát nhân máu lạnh được thả vì lý do khó tin nổi

Theo ATI, Issei Sagawa có lẽ là tên sát nhân máu lạnh nhất trong danh sách này. Năm 1981, khi đang theo học tại Pháp với vai trò là sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản, Sagawa đã giết chết bạn gái của mình. Dù phạm trọng tội nhưng với chứng bệnh tâm thần cùng thế lực của gia đình, Sagawa chỉ bị ngồi tù 15 tháng. Sagawa hiện thả tự do và sinh sống ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Năm 11 tuổi, Mary Bell đã bóp cổ hai bé trai hàng xóm đến chết. Mặc dù thừa nhận cố ý giết người nhưng Mary chỉ bị buộc tội ngộ sát do lúc đó ở tuổi vị thành niên. Sau 12 năm ngồi tù, Mary được phóng thích và hiện đang sống cùng con và cháu gái. Pedro López là kẻ giết người hàng loạt đáng sợ, đã sát hại hơn 300 cô gái. Tuy nhiên, hắn ta chỉ bị kết án 16 năm tù giam và được phóng thích sau 14 năm vì “cải tạo tốt”. Karla Homolka bị buộc tội “hợp mưu” với chồng cưỡng hiếp và sát hại ba bé gái, vào năm 1992. Nữ sát thủ này chỉ bị kết án 12 năm tù và được thả vô điều kiện vào năm 2005. Cô ta hiện sống cùng chồng mới tại California, Mỹ. Lynette "Squeaky" Fromme là kẻ đồng phạm giết người và từng chĩa súng về phía cựu Tổng thống Gerald R. Ford. Cô ta bị kết án chung thân nhưng sau đó bất ngờ được phóng thích vào năm 2009. Một nhóm y tá gồm 4 người Áo đã sát hại ít nhất 49 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến 1989. Mặc dù bị kết án chung thân nhưng vào năm 2008, 4 nữ sát thủ này đã được tại ngoài vì “cải tạo tốt”. Steven "Clem" Grogan đã bị kết án tử hình vào năm 1969 sau khi tham gia vào vụ án giết người LaBianca. Tuy nhiên, án tử hình của Steven cuối cùng bị lật ngược và hắn thậm chí được ra tù trước thời hạn sau khi cam kết vào năm 1985. Nữ y tá Genene Jones đã đầu độc giết chết khoảng 60 trẻ sơ sinh. Theo ATI, do điều luật cấm nhà tù quá tải, Jones nằm trong diện sẽ được phóng thích vào ngày 1/3/2018. Ảnh: ATI.

Theo ATI, Issei Sagawa có lẽ là tên sát nhân máu lạnh nhất trong danh sách này. Năm 1981, khi đang theo học tại Pháp với vai trò là sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản, Sagawa đã giết chết bạn gái của mình. Dù phạm trọng tội nhưng với chứng bệnh tâm thần cùng thế lực của gia đình, Sagawa chỉ bị ngồi tù 15 tháng. Sagawa hiện thả tự do và sinh sống ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Năm 11 tuổi, Mary Bell đã bóp cổ hai bé trai hàng xóm đến chết. Mặc dù thừa nhận cố ý giết người nhưng Mary chỉ bị buộc tội ngộ sát do lúc đó ở tuổi vị thành niên. Sau 12 năm ngồi tù, Mary được phóng thích và hiện đang sống cùng con và cháu gái. Pedro López là kẻ giết người hàng loạt đáng sợ , đã sát hại hơn 300 cô gái. Tuy nhiên, hắn ta chỉ bị kết án 16 năm tù giam và được phóng thích sau 14 năm vì “cải tạo tốt”. Karla Homolka bị buộc tội “hợp mưu” với chồng cưỡng hiếp và sát hại ba bé gái, vào năm 1992. Nữ sát thủ này chỉ bị kết án 12 năm tù và được thả vô điều kiện vào năm 2005. Cô ta hiện sống cùng chồng mới tại California, Mỹ. Lynette "Squeaky" Fromme là kẻ đồng phạm giết người và từng chĩa súng về phía cựu Tổng thống Gerald R. Ford. Cô ta bị kết án chung thân nhưng sau đó bất ngờ được phóng thích vào năm 2009. Một nhóm y tá gồm 4 người Áo đã sát hại ít nhất 49 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến 1989. Mặc dù bị kết án chung thân nhưng vào năm 2008, 4 nữ sát thủ này đã được tại ngoài vì “cải tạo tốt”. Steven "Clem" Grogan đã bị kết án tử hình vào năm 1969 sau khi tham gia vào vụ án giết người LaBianca. Tuy nhiên, án tử hình của Steven cuối cùng bị lật ngược và hắn thậm chí được ra tù trước thời hạn sau khi cam kết vào năm 1985. Nữ y tá Genene Jones đã đầu độc giết chết khoảng 60 trẻ sơ sinh. Theo ATI, do điều luật cấm nhà tù quá tải, Jones nằm trong diện sẽ được phóng thích vào ngày 1/3/2018. Ảnh: ATI.