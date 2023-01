Những phong tục kỳ lạ vào dịp Tết ở Trung Quốc

Vào dịp Tết Nguyên Đán, Người dân Trung Quốc thường sơn cổng màu đỏ để mong muốn may mắn trong căn nhà. Mọi người quan niệm rằng, màu đỏ sẽ giúp họ giải thoát khỏi sự tàn phá và giúp họ đạt được sự thành công trong năm mới. Người dân Trung Quốc tin rằng, vào cuối năm có con quỷ đến quấy phá dân làng, và dùng màu đỏ và tiếng động để đuổi quỷ. Họ sẽ trang trí nhà cửa bằng sắc đỏ và đốt pháo để xua đuổi ma quỷ. Điều này sẽ giúp họ an toàn và may mắn trong năm mới. Người dân ở một số vùng quê Trung Hoa bắt chước tiếng chim cuốc kêu vì họ cho rằng đây là tiếng chim báo hiệu mùa xuân, mùa gieo trồng. Họ tin rằng, tiếng chim cuốc kêu sẽ giúp họ có mùa vụ tốt, gieo trồng thành công và có nhiều thu hoạch. Ở một số vùng quê, người dân còn tung hạt giống trên trời với ước mong mùa màng bội thu, no đủ trong năm mới. Họ tin rằng, việc tung hạt giống sẽ giúp họ có nhiều no, đạt được sự giàu có và thành công trong công việc đồng áng. Người Trung Quốc tránh ăn thịt heo và cháo vào đầu năm mới. Người dân nước này quan niệm rằng, ăn thịt heo sẽ dẫn đến sát sinh và không tốt cho sức khỏe, còn cháo sẽ mang lại vận xui cho năm mới. Uống thuốc vào đầu năm mới là việc làm kiêng kị vì sẽ bắt đầu một năm ốm yếu. Do đó, những người đang bị bệnh sẽ ném vỡ cốc thuốc của mình vào thời khắc giao thừa với mong muốn bệnh tật sẽ tiêu tan. Người dân ở quốc gia này quan niệm rằng, gội đầu chính là gội rửa đi sự may mắn. Từ "tóc" trong tiếng Hán phát âm gần giống với từ "may mắn" và gội đầu sẽ khiến họ rửa trôi hết những điều may mắn trong năm tiếp theo. Cũng giống như Việt Nam, vào ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau sum họp bên mâm cỗ và thưởng thức bữa cơm cuối cùng trong năm. Tất cả các thành viên sẽ ngồi lại cùng nhau, ăn những món ăn ngon và kể về những điều đã xảy ra trong năm vừa qua.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, Người dân Trung Quốc thường sơn cổng màu đỏ để mong muốn may mắn trong căn nhà. Mọi người quan niệm rằng, màu đỏ sẽ giúp họ giải thoát khỏi sự tàn phá và giúp họ đạt được sự thành công trong năm mới. Người dân Trung Quốc tin rằng, vào cuối năm có con quỷ đến quấy phá dân làng, và dùng màu đỏ và tiếng động để đuổi quỷ. Họ sẽ trang trí nhà cửa bằng sắc đỏ và đốt pháo để xua đuổi ma quỷ. Điều này sẽ giúp họ an toàn và may mắn trong năm mới. Người dân ở một số vùng quê Trung Hoa bắt chước tiếng chim cuốc kêu vì họ cho rằng đây là tiếng chim báo hiệu mùa xuân, mùa gieo trồng. Họ tin rằng, tiếng chim cuốc kêu sẽ giúp họ có mùa vụ tốt, gieo trồng thành công và có nhiều thu hoạch. Ở một số vùng quê, người dân còn tung hạt giống trên trời với ước mong mùa màng bội thu, no đủ trong năm mới. Họ tin rằng, việc tung hạt giống sẽ giúp họ có nhiều no, đạt được sự giàu có và thành công trong công việc đồng áng. Người Trung Quốc tránh ăn thịt heo và cháo vào đầu năm mới. Người dân nước này quan niệm rằng, ăn thịt heo sẽ dẫn đến sát sinh và không tốt cho sức khỏe, còn cháo sẽ mang lại vận xui cho năm mới. Uống thuốc vào đầu năm mới là việc làm kiêng kị vì sẽ bắt đầu một năm ốm yếu. Do đó, những người đang bị bệnh sẽ ném vỡ cốc thuốc của mình vào thời khắc giao thừa với mong muốn bệnh tật sẽ tiêu tan. Người dân ở quốc gia này quan niệm rằng, gội đầu chính là gội rửa đi sự may mắn. Từ "tóc" trong tiếng Hán phát âm gần giống với từ "may mắn" và gội đầu sẽ khiến họ rửa trôi hết những điều may mắn trong năm tiếp theo. Cũng giống như Việt Nam, vào ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau sum họp bên mâm cỗ và thưởng thức bữa cơm cuối cùng trong năm. Tất cả các thành viên sẽ ngồi lại cùng nhau, ăn những món ăn ngon và kể về những điều đã xảy ra trong năm vừa qua.