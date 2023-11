Những ngôi làng kỳ lạ nhất ở đất nước mặt trời mọc

Làng cáo (Fox Village) nằm ở vùng núi gần thành phố Shiroishi, có hơn 100 loài động vật và 6 loại cáo khác nhau. Làng cáo là một trong những ngôi làng kỳ lạ mà du khách có thể ngắm thật kỹ những chú cáo dễ thương ở đất nước Mặt Trời mọc. Làng cáo là nơi sinh sống của hơn 200 cá thể cáo hoang dã gồm cáo đỏ Nhật Bản, cáo bạc, cáo bạch kim…. Đây được coi là điểm hấp dẫn các du khách yêu động vật. Tới đây, du khách có thể thoái mái chụp ảnh, chơi đùa với những chú cáo đáng yêu. Cáo vốn là sinh vật phổ biến trong truyện dân gian và truyền thuyết Nhật Bản và có nhiều điều để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đằng sau chúng. Khuôn mặt biểu cảm đáng yêu cùng sự thân thiện của những chú cáo nơi đây khiến du khách ghé thăm không muốn rời đi. "Đảo mèo" Aoshima ở ngoài khơi phía nam Nhật Bản. Nếu vừa muốn khám phá vùng đất mới vừa cưng nựng những chú mèo đáng yêu, bạn chắc chắn không thể bỏ qua Aoshima, hòn đảo kỳ lạ sở hữu lượng mèo nhiều gắp 5 lần người. Theo số liệu hiện nay, trên đảo Aoshima chỉ còn chưa tới 20 người sinh sống, chủ yếu là người già và trung niên. Trong khi đó số lượng mèo được ước tính là hơn 100, gấp 5 lần người dân. Ban đầu, đảo Aoshima không có nhiều mèo, mà những "hoàng thượng" đầu tiên chỉ được con người đưa đến đây để bắt chuột cho những khu cảng đầy tàu thuyền chở cá. Nhờ điều kiện sống lý tưởng và được cưng chiều, qua thời gian, số lượng mèo ở đây càng phát triển. Không có xe hơi, hay kể cả một chiếc xe đạp trên đảo nên mèo có thể đi lại tự do trên đường. Làng tượng: Fureai Sekibutsu no Sato là một ngôi làng ở Toyama (Nhật Bản) với cái tên mang ý nghĩa là “nơi bạn có thể nhìn thấy những bức tượng Phật”. Vào năm 1989, một doanh nhân địa phương đã xây dựng một công viên và đặt làm 800 bức tượng đá sống động như người thật đặt ở đây với mong muốn được lưu giữ chúng mãi mãi.Sau khi chủ nhân qua đời, nơi đây bị bỏ hoang do không có ai quản lý cho đến khi được một nhiếp ảnh gia phát hiện. Nhờ những bức ảnh của nhiếp ảnh gia, nhiều khách du cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị nhưng cũng mang chút bình yên ở nơi đây nên đã bắt đầu ghé thăm địa điểm thú vị này. Ảnh: IT.

Làng cáo (Fox Village) nằm ở vùng núi gần thành phố Shiroishi, có hơn 100 loài động vật và 6 loại cáo khác nhau. Làng cáo là một trong những ngôi làng kỳ lạ mà du khách có thể ngắm thật kỹ những chú cáo dễ thương ở đất nước Mặt Trời mọc. Làng cáo là nơi sinh sống của hơn 200 cá thể cáo hoang dã gồm cáo đỏ Nhật Bản, cáo bạc, cáo bạch kim…. Đây được coi là điểm hấp dẫn các du khách yêu động vật. Tới đây, du khách có thể thoái mái chụp ảnh, chơi đùa với những chú cáo đáng yêu. Cáo vốn là sinh vật phổ biến trong truyện dân gian và truyền thuyết Nhật Bản và có nhiều điều để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đằng sau chúng. Khuôn mặt biểu cảm đáng yêu cùng sự thân thiện của những chú cáo nơi đây khiến du khách ghé thăm không muốn rời đi. "Đảo mèo" Aoshima ở ngoài khơi phía nam Nhật Bản. Nếu vừa muốn khám phá vùng đất mới vừa cưng nựng những chú mèo đáng yêu, bạn chắc chắn không thể bỏ qua Aoshima, hòn đảo kỳ lạ sở hữu lượng mèo nhiều gắp 5 lần người. Theo số liệu hiện nay, trên đảo Aoshima chỉ còn chưa tới 20 người sinh sống, chủ yếu là người già và trung niên. Trong khi đó số lượng mèo được ước tính là hơn 100, gấp 5 lần người dân. Ban đầu, đảo Aoshima không có nhiều mèo, mà những "hoàng thượng" đầu tiên chỉ được con người đưa đến đây để bắt chuột cho những khu cảng đầy tàu thuyền chở cá. Nhờ điều kiện sống lý tưởng và được cưng chiều, qua thời gian, số lượng mèo ở đây càng phát triển. Không có xe hơi, hay kể cả một chiếc xe đạp trên đảo nên mèo có thể đi lại tự do trên đường. Làng tượng: Fureai Sekibutsu no Sato là một ngôi làng ở Toyama (Nhật Bản) với cái tên mang ý nghĩa là “nơi bạn có thể nhìn thấy những bức tượng Phật”. Vào năm 1989, một doanh nhân địa phương đã xây dựng một công viên và đặt làm 800 bức tượng đá sống động như người thật đặt ở đây với mong muốn được lưu giữ chúng mãi mãi. Sau khi chủ nhân qua đời, nơi đây bị bỏ hoang do không có ai quản lý cho đến khi được một nhiếp ảnh gia phát hiện. Nhờ những bức ảnh của nhiếp ảnh gia, nhiều khách du cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị nhưng cũng mang chút bình yên ở nơi đây nên đã bắt đầu ghé thăm địa điểm thú vị này. Ảnh: IT.