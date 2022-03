Nhan sắc cực phẩm của công chúa út ông trùm sòng bài Macau

Ông trùm sòng bài Macau Stanley Ho, tức Hà Hồng Sân nổi tiếng khắp Hong Kong và Trung Quốc đại lục nhờ sở hữu khối tài sản kếch xù và số lượng vợ con đông đảo. Được biết, ông Stanley Ho có tới 4 bà vợ và ít nhất 17 người con được thừa nhận. Cô con gái út của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân với bà tư Lương An Kỳ là Hà Siêu Hân (Alice Ho) năm nay mới chỉ 22 tuổi. Sinh năm 1999, cô bé ra đời khi cha ruột đã 78 tuổi. Ngay từ nhỏ, Hà Siêu Hân được cả nhà cưng chiều, nâng niu như công chúa. Là tiểu thư trong gia đình tỷ phú, Hà Siêu Hân được nuôi nấng trong nhung lụa và có một cuộc đời khiến ai cũng phải ghen tỵ. Năm 12 tuổi, nhân dịp sinh nhật con gái rượu, Hà Hồng Sân đã mua tặng cho con cả một dinh thự sang trọng ở Anh. Chưa hết, vua sòng bài còn "tiện thể" tặng thêm cho công chúa út chiếc xe Rolls Royce trị giá hơn 5 triệu đô la Hong Kong (hơn 14 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để cô bé đi học mỗi ngày. Khi lên 17 tuổi, Hà Siêu Hân lại được mẹ tặng tiếp thêm 2 căn biệt thự nữa ở Hong Kong với lý do cho con... tập tành kinh doanh. Thế nên khi bạn bè đồng trang lứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, lo lắng cho tương lai thì nàng tiểu thư nhà giàu đã sở hữu khối tài sản hơn 600 triệu đô la Hong Kong (gần 1.800 tỷ đồng). Hà Siêu Hân là hình mẫu như bước ra từ tiểu thuyết khi không chỉ xinh đẹp, giàu có và học giỏi mà còn có nhiều tài lẻ. Cô biết chơi violon và tham gia Dàn nhạc thính phòng Hong Kong từ năm 11 tuổi. Ngoài ra, cô còn theo đuổi các bộ môn múa ba lê, múa dân gian và dance sport. Hà Siêu Hân có thành tích tốt trong học tập, thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Cô lọt vào top Diễn đàn thế hệ trẻ của Forbes năm 2020. Ảnh: IT.Mời quý độc giả xem video "Hà Anh tổ chức sinh nhật cho con gái". Nguồn FBNV.

