Nhan sắc cực phẩm của chàng hoàng tử Hy Lạp - Đan Mạch

Hoàng tử Achileas-Andreas (thường được gọi là Achileas) của Hy Lạp và Đan Mạch được coi là thành viên hoàng gia độc thân hấp dẫn nhiều cô gái. Sinh năm 2000, anh là con trai thứ ba của Thái tử Pavlos và Thái tử phi Marie-Chantal của Hy Lạp. Ông nội của Achileas là Constantine II - vị vua cuối cùng của đất nước thần thoại. Dù cựu vương đã thoái vị vào năm 1973 nhưng con cháu của ông vẫn được giữ tước vị hoàng tử, công chúa. Achileas-Andreas (trái) còn có 1 chị gái, 1 anh trai và 2 người em trai nữa. Hoàng tử Achileas-Andreas là người thừa kế thứ 3 của hoàng tộc Hy Lạp sau cha và anh trai nếu chế độ quân chủ còn tồn tại. Bên cạnh đó, Achileas còn là hoàng tử Đan Mạch do tổ tiên của họ có xuất xứ từ đất nước Bắc Âu này. Bà nội của Achileas - cựu Vương hậu Hy Lạp cũng chính là em gái ruột của đương kim Nữ vương Đan Mạch. Không chỉ đơn thuần mang dòng máu hoàng tộc, hoàng tử 21 tuổi còn có xuất xứ tài phiệt khi ông ngoại là tỷ phú người Mỹ gốc Anh Robert Warren Miller. Ông chính là người sáng lập của tập đoàn DFS Group. Sinh ra trong gia đình vừa quyền quý vừa giàu sang, Achileas có cuộc sống hàng triệu người mơ ước. Với ngoại hình đậm chất quý tộc, lãng tử, chàng trai Gen Z này đã lấn sân vào showbiz từ sớm vì đam mê. Năm 2017, Hoàng tử Hy Lạp - Đan Mạch đã debut nghiệp diễn trong series phim đình đám The Bold and the Beautiful. Sau đó, anh theo đuổi nghiệp người mẫu. Cuộc sống hào nhoáng và nhan sắc cực phẩm của vị hoàng tử 22 tuổi thu hút nhiều người. Anh chàng thường xuyên có những chuyến du lịch xa hoa khắp thế giới. Trên trang Instagram cá nhân có nửa triệu người theo dõi, hoàng tử trẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống năng động và sang chảnh của mình. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Nhật Bản chọn hoàng tử Akishino là người kế vị ngai vàng. Nguồn: THDT.

Hoàng tử Achileas-Andreas (thường được gọi là Achileas) của Hy Lạp và Đan Mạch được coi là thành viên hoàng gia độc thân hấp dẫn nhiều cô gái. Sinh năm 2000, anh là con trai thứ ba của Thái tử Pavlos và Thái tử phi Marie-Chantal của Hy Lạp. Ông nội của Achileas là Constantine II - vị vua cuối cùng của đất nước thần thoại. Dù cựu vương đã thoái vị vào năm 1973 nhưng con cháu của ông vẫn được giữ tước vị hoàng tử, công chúa. Achileas-Andreas (trái) còn có 1 chị gái, 1 anh trai và 2 người em trai nữa. Hoàng tử Achileas-Andreas là người thừa kế thứ 3 của hoàng tộc Hy Lạp sau cha và anh trai nếu chế độ quân chủ còn tồn tại. Bên cạnh đó, Achileas còn là hoàng tử Đan Mạch do tổ tiên của họ có xuất xứ từ đất nước Bắc Âu này. Bà nội của Achileas - cựu Vương hậu Hy Lạp cũng chính là em gái ruột của đương kim Nữ vương Đan Mạch. Không chỉ đơn thuần mang dòng máu hoàng tộc, hoàng tử 21 tuổi còn có xuất xứ tài phiệt khi ông ngoại là tỷ phú người Mỹ gốc Anh Robert Warren Miller. Ông chính là người sáng lập của tập đoàn DFS Group. Sinh ra trong gia đình vừa quyền quý vừa giàu sang, Achileas có cuộc sống hàng triệu người mơ ước. Với ngoại hình đậm chất quý tộc, lãng tử, chàng trai Gen Z này đã lấn sân vào showbiz từ sớm vì đam mê. Năm 2017, Hoàng tử Hy Lạp - Đan Mạch đã debut nghiệp diễn trong series phim đình đám The Bold and the Beautiful. Sau đó, anh theo đuổi nghiệp người mẫu. Cuộc sống hào nhoáng và nhan sắc cực phẩm của vị hoàng tử 22 tuổi thu hút nhiều người. Anh chàng thường xuyên có những chuyến du lịch xa hoa khắp thế giới. Trên trang Instagram cá nhân có nửa triệu người theo dõi, hoàng tử trẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống năng động và sang chảnh của mình. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Nhật Bản chọn hoàng tử Akishino là người kế vị ngai vàng. Nguồn: THDT.