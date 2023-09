Ngẩn ngơ trước những con đường đẹp nhất hành tinh

Con đường Dark Hedges ở Bắc Ireland: Đây là một trong những con đường đẹp nhất thế giới, được check in rất nhiều trên Instagram. Với hàng cây cổ thụ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, cảnh đẹp ở đường Dark Hedges như cổ tích giữa đời thực. Con đường phủ đầy phượng tím ở Pretoria, Nam Phi: Du lịch Nam Phi vào thời điểm cuối tháng 9 đến tháng 11, bạn sẽ có cơ hội sải bước trên con đường rợp bóng cây jacaranda (phượng tím) nở hoa đẹp tuyệt đẹp. Con đường Rue du Petit Champlain ở thành phố Quebec, Canada: Con đường lãng mạn này lấy cảm hứng từ châu Âu với các cửa hàng và quán ăn nhỏ độc đáo. Khu phố cổ ở Colmar, Pháp: Khu phố cổ với những công trình kiến trúc có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Các cấu trúc bằng gỗ đầy màu sắc, ẩn chứa nét thẩm mỹ của người Alsatian. Tetsugaku No Michi ở thành phố Kyoto, Nhật Bản: Con phố này dài chừng 2km tên là Tetsugaku No Michi. Con đường rợp bóng cây anh đào chạy song song với một con kênh và đi qua đền Ginkaku-ji. Con đường giữa rừng tre Sagano ở Kyoto, Nhật Bản: Rừng tre Sagano có những con đường đẹp như cổ tích. Vào những ngày nắng đẹp, tia nắng xuyên qua các tán cây dày đặc tạo nên một trải nghiệm khó quên. Con đường thủy sam Hàn Quốc: Quốc gia này sở hữu một trong những con đường lãng mạn nhất hành tinh, thuộc tỉnh Shiga. Đây còn con đường với hai hàng cây thủy sam có tuổi đời hơn 40 năm, cao vút lên nền trời xanh thẳm. Khu phố Montmartre ở thành phố Paris, Pháp: Montmartre là một trong những khu phố quyến rũ nhất của Paris. Nơi này gây ấn tượng bởi những tòa nhà đầy màu sắc và bức tường phủ đầy cây thường xuân đẹp đến nao lòng. Đường hoa anh đào ở thành phố Bonn, Đức: Mỗi khi xuân về, con đường hoa anh đào ở Bonn, Đức luôn thu hút rất đông khách du lịch và các nhiếp ảnh gia. Đường La Boca ở Buenos Aires, Argentina: Dù không nằm ở trung tâm nhưng La Boca luôn thu hút sự chú ý và được nhiều khách du lịch bởi cả thị trấn nhỏ này đều ngập tràn trong màu sắc rực rỡ. Con đường ven kênh ở Bruges, Bỉ: Sự quyến rũ của thành phố Bruges chính là những con đường lát đá cuội, cũng như các tòa nhà thời Trung cổ được phản chiếu trên các kênh đào thơ mộng. Con kênh thơ mộng ở Burano, Italy: Những ngôi nhà đầy màu sắc càng tô điểm cho vẻ đẹp hoàn mỹ của các dòng kênh thơ mộng tại Burano. Ảnh: IT.

