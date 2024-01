Ngắm ba nàng công chúa Hoàng gia xinh đẹp ở tuổi 18

Công chúa kế vị ngai vàng Tây Ban Nha vừa đón tuổi 18. Là con gái đầu lòng của Vua Felipe VI (55 tuổi) và Hoàng hậu Letizia (51 tuổi), Công chúa Leonor được hoàng gia Tây Ban Nha tổ chức lễ sinh nhật đặc biệt nhân dịp tròn 18 tuổi hôm 31/10/2023. Ảnh: Gbnews. Công chúa Leonor gây ấn tượng với nhan sắc rạng ngời và khí chất tuyệt vời. Nhiều người yêu mến gọi cô là "nàng công chúa hoàng gia đẹp nhất châu Âu". Ảnh: IT. Leonor nói được tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Catalonia. Cô cũng đang học thêm tiếng Galicia và Basque, hai ngôn ngữ địa phương được sử dụng ở Tây Ban Nha. Ảnh: Getty. Được mệnh danh là "công chúa xinh đẹp nhất châu Âu", Leonor luôn gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, nữ tính ở tuổi 18. Ảnh: Alamy. Công chúa Hà Lan: Vừa bước sang tuổi 18, công chúa Hà Lan Alexia sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có nhiều tài năng đáng nể. Ảnh: IT. Cô là con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Ảnh: IT. Công chúa Hà Lan Alexia hiện là người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị, chỉ sau chị gái là Công chúa Catharina-Amalia. Cô tốt nghiệp cấp 3 tại trường United World College of the Atlantic (Anh), chung trường với công chúa Leonor của Tây Ban Nha. Ảnh: IT. Theo trang web của Hoàng gia Hà Lan, sở thích của Alexia là khúc côn cầu, chơi guitar và ca hát. Alexia ngày càng xinh đẹp nhờ thừa hưởng vẻ đẹp Latinh cuốn hút từ người mẹ gốc Argentina. Ảnh: IT. Công chúa Italy Maria Chiara (18 tuổi) gây ấn tượng với công chúng không chỉ ở nhan sắc xinh đẹp mà cô còn có tài năng xuất chúng, thông thạo 6 ngôn ngữ: Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Nga. Ảnh: IG. Công chúa Maria Chiara sinh ra ở Rome vào năm 2005 và đang sống tại Paris, Monte Carlo và Rome. Cô thuộc dòng họ quý tộc House De Bourbon-Two Sicilies, vang danh ở Italy một thời và là con gái của Hoàng tử Carlo và Công chúa Camilla. Ảnh: IG. Maria Chiara được nuôi dưỡng với nền giáo dục tốt nhất khi theo học hệ thống Giáo dục Cambridge Quốc tế và khóa học CNED trước khi tốt nghiệp vào tháng 3/2020 ở tuổi 15. Maria Carolina đang theo học tại Harvard, ngôi trường hàng đầu thế giới hiện nay. Ảnh: IG. Với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh và những đường nét hoàn hảo cùng gu thời trang ấn tượng, Công chúa Maria Chiara được ưu ái gọi là "Barbie nước Ý". Ảnh: IG. >>> Mời độc giả xem thêm video: Danh tính Hoàng tử đẹp trai nhất Châu Á thừa kế 28 tỷ đô

