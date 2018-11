Mỹ tuồn số vũ khí “khủng” cho SDF diệt IS tại Deir Ezzor?

Theo Al Masdar News dẫn lời các nhà hoạt động địa phương cho biết, hơn trăm chiếc xe quân sự của Mỹ chở vũ khí đã tiến vào tỉnh Deir Ezzor ngày 26/11. “Hơn 100 chiếc xe quân sự của Mỹ chở vũ khí được nhìn thấy di chuyển từ miền Bắc Syria tới khu vực tiền tuyến của lực lượng SDF ở tỉnh Deir Ezzor”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Số vũ khí này được cho là sẽ được lực lượng SDF sử dụng trong cuộc chiến chống phiến quân IS đang diễn ra gần thị trấn chiến lược Hajin, phía đông nam tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Theo AMN, mặc dù lực lượng SDF đã tái chiếm quyền kiểm soát các vùng đất bị mất cuối tuần trước, họ vẫn đang cố gắng giành lại hoàn toàn khu vực núi Baghouz hiện vẫn bị nhóm khủng bố IS bao vây. Ảnh: Zaman al-Wasl. Trước đó, phiến quân IS liên tục mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng SDF ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Deir Ezzor, qua đó chiếm nhiều cứ điểm và sát hại hàng chục tay súng người Kurd. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ quân sự của nhóm phiến quân ở phía bắc tỉnh Hama. “Lực lượng chính phủ Damascus đã nã hàng loạt quả tên lửa đất đối đất và pháo về phía căn cứ quân sự của nhóm phiến quân dọc trục Hama-Idlib. Trong số mục tiêu bị oanh kích có trại Al-Braidij”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Sau đó, Quân đội Syria tiếp tục tấn công các căn cứ của nhóm phiến quân tại thị trấn al-Janabra, Al-Sakhar, Khuwayn, Al-Tamanah và Sukeek. Ảnh: Reuters. Theo hãng thông tấn SANA, Quân đội Syria cũng oanh kích vào vị trí khai hỏa của lực lượng Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) gần thị trấn Al-Sirmaniyah. Được biết, các tay súng thánh chiến đã tiến hành cuộc tấn công ác liệt nhằm vào Quân chính phủ Syria ở phía đông bắc tỉnh Latakia từ thị trấn này hồi tuần trước. Ảnh: FNA. Trong khi đó, tối 26/11, các tay súng thánh chiến tuyên bố chúng đã bắt giữ một điệp viên của Quân đội Syria đang hoạt động tại vùng Jisr Al-Shughour, tỉnh Idlib. Ảnh: Al-Manar. “Nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) thông báo đã bắt giữ một điệp viên của Quân đội Syria tại vùng Jisr Al-Shughour, tuy nhiên, danh tính của quân nhân này không được tiết lộ”, AMN đưa tin. Ảnh: Rudaw. Tuyên bố này của phiến quân HTS được đưa ra trong bối cảnh Quân đội Syria tiếp tục tung những đoạn video được quay tại vùng nông thôn Idlib cho thấy cảnh các binh sĩ của họ có thể tự do đi lại và quay video từ các khu vực mà nhóm thánh chiến kiểm soát. Theo FNA, những đoạn video này được sử dụng để làm suy giảm tinh thần chiến đấu của nhóm phiến quân. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Syria nối lại các cuộc không kích nhằm vào căn cứ của phiến quân tại Idlib (Nguồn: CBS This Morning)

