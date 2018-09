Máy bay trinh sát bị bắn rơi, Nga "tuyên chiến" với Israel tại Syria?

Hãng Sputnik hôm 18.9 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía kiểm soát không lưu tại căn cứ không quân Khmeimim một ngày trước đã “mất liên lạc” với một máy bay trinh sát Il-20 trong lúc đối phó với phi đội F-16 của Israel đang không kích Latakia. Tổng cộng 15 quân nhân có mặt trên máy bay khi chiếc Il-20 biến mất khỏi màn hình radar ở địa điểm cách bờ biển Syria khoảng 35 km. Ảnh: The Drive. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận máy bay đó đã bị phòng không Syria bắn rơi, khiến tất cả quân nhân trên máy bay thiệt mạng, theo hãng tin RIA Novosti. phía Nga khẳng định máy bay quân sự Israel đã cố tình tạo một "tình huống nguy hiểm", đẩy chiếc Il-20 vào hệ thống phòng không của Syria. Ảnh: The Australian. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh nước này "bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả". Hiện chưa có phản ứng của Israel về cáo buộc mới từ Nga. Sơ đồ bay dẫn tới tình huống tên lửa phòng không Syria bắn nhầm máy bay trinh sát Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trong một diễn biến khác trên chiến trường Syria, ngày 18/9, Quân đội Syria đã mở một cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của phiến quân IS nằm ở Đông Homs. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Damascus đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực rơi vào tay tổ chức khủng bố IS tối 16/9, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng”, AMN đưa tin. Ảnh: SANA. Hãng Fars (Iran) đưa tin cho biết, Quân đội Syria trước đó đã tấn công những căn cứ còn lại của phiến quân IS ở vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs và giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều thị trấn và làng mạc trong khu vực này. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Damascus đã giao tranh ác liệt với các tay súng IS gần sa mạc al-Sukhnah và đánh bật bọn chúng ra khỏi các ngôi làng al-Nayarah, al-Rashediyeh và al-Sawarem”, FNA đưa tin. Ảnh: SANA. Cùng lúc, Không quân Syria dội mưa bom xuống các căn cứ của IS ở sa mạc al-Sukhna, gần đập Aweiraz, trạm bơm T2 và khu vực gần ranh giới giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố. Ảnh: SANA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, một chỉ huy chiến trường cho biết, Quân đội Syria đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công nhằm vào phiến quân tại tỉnh Hama và Idlib. Ảnh: SANA. “Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Abdullah Ayyoub đã tới thăm các căn cứ của Quân đội Syria tại Hama, Idlib và Latakia. Chuyến thăm là dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự trên bộ của Quân chính phủ Damascus sắp diễn ra”, vị chỉ huy cho hay. Ảnh: SANA. AMN dẫn nguồn tin nói rằng Quân đội Syria sẽ khởi động chiến dịch quân sự tại Bắc Latakia trong vài ngày tới từ ba hướng dẫn tới khu Jabal al-Akrad và Jabal Turkman. Ảnh: AMN. Trong khi đó, ngày 17/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir đã nhất trí tạo vùng đệm phi quân sự tại tỉnh Idlib. Trong đó, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ làm nhiệm vụ tuần tra vùng đệm này nhằm đảm bảo thỏa thuận giữa hai bên được tôn trọng. Được biết, vùng phi quân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10 tới. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Syria nối lại chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân tại Idlib (Nguồn: CBS This Morning)

