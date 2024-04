Loạt sự thật độc lạ về Dubai khiến bạn kinh ngạc

1. Dubai là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trong số bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Wikipedia. Tuy nhiên, theo trang 365adventures.me, cách đây khoảng 20 năm, Dubai vẫn là nơi khó để sinh sống. Phần lớn thành phố mà chúng ta thấy ngày nay từng là sa mạc, khiến nông dân gặp khó khăn trong việc trồng trọt hoặc chăn nuôi. Ảnh: AM. 2. Dubai nắm giữ hơn 300 kỷ lục thế giới. Chẳng hạn như Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới, Dubai Mall - trung tâm mua sắm lớn nhất...Ảnh: AM. 3. Với chiều cao 828 mét, Burj Khalifa ở Dubai là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Tòa nhà này chính là một trong những điểm thu hút du khách đến với Dubai. Đứng trên tòa tháp Burj Khalifa, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Ảnh: Richest. 4. Nhiều người giàu ở Dubai nuôi hổ hoặc sư tử,... làm thú cưng của họ. Mặc dù việc nuôi sư tử hay hổ, báo làm thú cưng là bất hợp pháp, gây nguy hiểm và đe dọa đời sống hoang dã tại các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, những người giàu vẫn thường xuyên xuất hiện cùng chúng ở Dubai hay các thành phố khác. Ảnh: IT. 5. Cảnh sát Dubai sử dụng siêu xe như Lamborghini hay Bugatti,... khi làm nhiệm vụ. Ảnh: IT. 6. Nhiều người nước ngoài sống ở Dubai hơn người dân địa phương. Thành phố này là nơi sinh sống của một số lượng lớn người nước ngoài bao gồm các cộng đồng người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Anh, Mỹ và châu Phi, khiến nơi đây trở thành một trung tâm đa văn hóa. Ảnh: AM. 7. Tại Dubai, các cặp đôi không được thể hiện cử chỉ quá thân mật với nhau tại những nơi công cộng. Hành vi hôn nhau có thể bị xem là phạm luật. Ảnh: AM. 8. Dubai có lượng mưa hạn chế. Thành phố này chỉ có mưa trung bình 25 ngày mỗi năm và nắng chiếu 12 giờ mỗi ngày vào tháng 6 và 8 giờ vào tháng 1. Ảnh: AM. 9. Trượt tuyết trên sa mạc ở Dubai chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho du khách. Ảnh: AM. >> > Mời độc giả xem thêm video: Thụy Sĩ – quốc gia đứng ngoài cơn bão lạm phát (Nguồn video: VTV)

