Loạt hình ấn tượng về Tổng thống Trump năm 2018

Những bức ảnh dưới đây ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng nhất của Tổng thống Trump trong 2018. Trong đêm Giáng sinh 24/12 vừa qua, ông Trump đã than phiền trên Twitter rằng: “Tôi hoàn toàn cô đơn trong Nhà Trắng” trong bối cảnh Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh: SCMP. Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm tại Helsinki, Phần Lan, hồi tháng 7/2018. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử đầu tiên kéo dài 12 giây khi gặp nhau tại khách sạn Capella vào khoảng 9h04 (giờ địa phương) sáng 12/6, trước khi bước vào hội đàm Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Asia News. Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un tại cuộc hội đàm riêng ở khách sạn Capella. Ảnh: WS. Tổng thống Trump tham dự một cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters. Nữ hoàng Anh Elizabeth II (giữa) chụp ảnh cùng Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại Lâu đài Windsor, Anh. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump chơi golf tại khu nghỉ dưỡng ở Turnberry, Scotland. Ảnh: Reuters. Tổng tống Mỹ Donald Trump thăm khu vực chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Florence ở New Bern, Bắc Carolina, ngày 19/9/2018. Ảnh: Reuters. Ông Trump tận tay phát đồ ăn cho người dân ở New Bern, Bắc Carolina. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tới dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống George H.W Bush (Bush cha) tại Điện Capitol ngày 3/12. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã chủ trì cuộc thi lăn trứng ở bãi cỏ phía Nam trong dịp Lễ Phục sinh ở Nhà Trắng hồi tháng 4/2018. Ảnh: Reuters. Ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tới thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm Pháp kéo dài hai ngày. Ảnh: Reuters.Nhà lãnh đạo Mỹ bắt tay Tổng thống Pháp Macron trong cuộc gặp tại Điện Elysee. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump trao đổi với Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng khi đó Hope Hicks (trái) trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders lắng nghe trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Nhà Trắng hồi đầu năm. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Những cái "nhất" của nhà Trump (Nguồn: VTC1)

