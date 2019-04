Loạt địa điểm nổi tiếng ở New York “lột xác” qua thời gian

Theo Insider, Đảo Ellis là một trong những địa điểm nổi tiếng ở New York có màn "lột xác" ngoạn mục qua thời gian. Được biết, Đảo Ellis là cửa ngõ đón nhận hơn 12 triệu người nhập cư vào Mỹ từ năm 1892 đến 1954. (Nguồn ảnh: Insider) Đảo Ellis hiện trở thành một viện bảo tàng, nơi mọi người có thể đến để tìm hiểu về lịch sử của gia đình họ. Tòa nhà Empire State là tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được hoàn thiện vào năm 1931. Tòa nhà này thu hút khoảng 3,5 triệu du khách mỗi năm. Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York mở cửa vào năm 1858. Xe ngựa kéo được đưa vào sử dụng ở đây từ năm 1863. Ngày nay, xe ngựa kéo vẫn là một trong những phương tiện tiện lợi nhất để tham quan khắp công viên này. Quảng trường Thời đại ngày ấy... ...bây giờ. Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan nằm trên đại lộ số 5 trong bức ảnh chụp năm 1880. Tòa nhà này được thay đổi nhiều địa chỉ trong những năm qua. Cây cầu Brooklyn nổi tiếng ở New York phải mất 14 năm để xây dựng, từ năm 1869 đến 1883. Cây cầu này có biệt danh "Quảng trường Thời đại trên bầu trời" vì thu hút đông đảo du khách. Tượng Nữ thần Tự do ở Cảng New York là món quà mà nước Pháp tặng Mỹ năm 1886. Nơi này trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở New York. Hơn 4,5 triệu du khách đã đến thăm Tượng Nữ thần Tự do trong năm 2016. Mời độc giả xem thêm video: Người phụ nữ thấp nhất thế giới "tỏa sáng" ở New York (Nguồn: VTC14)

