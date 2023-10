Lạc lối vào những thung lũng hoa đẹp nhất hành tinh

Hồ Tekapo, nằm trên hòn đảo phía nam của New Zealand, là một địa điểm nổi tiếng để ngắm hoa lupin. Thung lũng hoa hồng, Bulgaria: Kể từ thế kỷ XVIII, người ta đã trồng hoa hồng Damask. Những bông hoa đầu tiên được đến từ Syria. Điều kiện khí hậu đặc biệt của Bulgari đã giúp lượng nước thơm trong cánh hoa hồng được giữ lại nhiều nhất. Đó là lý do khiến Bulgaria trở thành nguồn cung cấp tinh dầu hoa hồng tốt nhất trên thế giới. Thung lũng hoa thủy tiên, Kireshy, Ukraine: Thung lũng hoa thủy tiên đã trở thành một khu du lịch cực kỳ hút khách bởi đã gây được ấn tượng với nhiều du khách bằng vẻ đẹp tinh khiết của nó. Nơi này còn được ghi tên vào Sách Đỏ của thế giới. Vườn quốc gia Valley of Flowers, Ấn Độ: Đây là công viên quốc gia lớn nhất ở dãy Himalaya. Vườn quốc gia này được thành lập vào năm 1982. Người dân địa phương tin rằng, có những nàng tiên thực sự sống trong thung lũng và chăm sóc cho cánh đồng hoa này.Cánh đồng hoa oải hương, Provence, Pháp: Vào mùa hè, các cánh đồng dài hàng trăm cây số ở Provence, Pháp được bao phủ bởi những bông hoa Lavender mềm mại, tím thẫm. Phong cảnh, bầu trời và không khí không thể tuyệt vời hơn. Cánh đồng tulip, Hà Lan: Đất nước Hà Lan thu hút hàng triệu du khách đến du lịch mỗi năm bởi những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, đặc biệt là hoa tulip. Hoa rum (loa kèn) mọc bạt ngàn ở công viên tiểu bang Garrapata gần Big Sur, California, Mỹ. Cánh đồng hoa hướng dương nở rộ ở vùng Tuscany, Italy. Furano, Hokkaido, Nhật Bản nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương, cùng với đó là hoa lupin và hoa cải dầu. Rừng Hallerbos của Bỉ được gọi là "Green Forest" được đông đảo du khách yêu thích nhờ thảm thực vật xanh tím tuyệt đẹp, nở rộ vào khoảng giữa tháng 4. Những cánh đồng tím biếc của hoa Bluebonnet ở miền Tây Texas của Mỹ nở rộ từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4. Hoa Lupin nở khắp Iceland vào mùa hè, nhưng một trong những nơi đẹp nhất để ngắm nhìn chúng là Vestrahorn. Ảnh: IT.

