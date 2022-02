Khung cảnh thơ mộng của ngôi làng phủ kín tuyết trắng suốt mùa đông

Ngôi làng Tuyết Hương hay còn gọi là làng Tuyết có khung cảnh đẹp như cổ tích thuộc tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Do bị ảnh hưởng bởi luồng không khí ấm của biển Nhật Bản và gió lạnh từ hồ Baikal, mùa tuyết ở đây thường kéo dài hơn 7 tháng. Mùa đông, lớp tuyết có thể dày đến 2 m. Tuy có khung cảnh đẹp tuyệt vời như vậy nhưng làng tuyết trắng Tuyết hương chỉ mới được biết tới vài năm trước đây với những bức ảnh về ngôi làng do một số nhiếp ảnh gia chụp đạt giải thưởng quốc tế. Ngôi làng này gây ấn tượng với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh phủ đầy tuyết trắng giống hệt như truyện cổ tích. Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau là thời điểm thích hợp để bạn ghé thăm vùng đất này. Cuối tháng 10, tuyết bắt đầu hình thành, dày khoảng 30-40 cm. Ngày càng nhiều khách du lịch đổ xô đến tham quan ngôi làng tuyết trắng độc đáo này. Du khách thường kết hợp thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân và làng Tuyết Hương trong hành trình của mình. Làng Tuyết Hương chìm trong tuyết khoảng 7 tháng mỗi năm. Vì thế tại nơi này, người dân không chia mùa thành xuân, hạ, thu, đông. Thay vào đó, cư dân chia thành mùa mưa tuyết và mùa tuyết tan. Tiết trời ở ngôi làng gần như lạnh và âm độ quanh năm, không bao giờ có hiện tượng nóng nực, oi bức. Ngôi làng này có diện tích khoảng 17 ha, tuy không lớn nhưng đủ để mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.Các ngôi nhà trong làng Tuyết được người dân treo thêm chùm ớt đỏ, chùm ngô vàng hay hình nộm trước nhà, càng làm cho không gian thêm đẹp. Đến đây vào mùa mưa tuyết, bạn có cảm giác như lạc chân giữa xứ sở thần tiên. Khi mà đâu đâu cũng là lớp tuyết dày trắng xóa bao trùm cả không gian. Du khách nên ở lại làng Tuyết Hương Trung Quốc vào ban đêm để thấy vẻ đẹp lung linh của nơi này. Khi đêm xuống, ngôi làng được thắp đèn lung linh, vẽ nên một không gian lãng mạn và ấm áp. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Thành phố băng sau bão tuyết tại Nga. Nguồn: THDT.

Ngôi làng Tuyết Hương hay còn gọi là làng Tuyết có khung cảnh đẹp như cổ tích thuộc tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Do bị ảnh hưởng bởi luồng không khí ấm của biển Nhật Bản và gió lạnh từ hồ Baikal, mùa tuyết ở đây thường kéo dài hơn 7 tháng. Mùa đông, lớp tuyết có thể dày đến 2 m. Tuy có khung cảnh đẹp tuyệt vời như vậy nhưng làng tuyết trắng Tuyết hương chỉ mới được biết tới vài năm trước đây với những bức ảnh về ngôi làng do một số nhiếp ảnh gia chụp đạt giải thưởng quốc tế. Ngôi làng này gây ấn tượng với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh phủ đầy tuyết trắng giống hệt như truyện cổ tích. Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau là thời điểm thích hợp để bạn ghé thăm vùng đất này. Cuối tháng 10, tuyết bắt đầu hình thành, dày khoảng 30-40 cm. Ngày càng nhiều khách du lịch đổ xô đến tham quan ngôi làng tuyết trắng độc đáo này. Du khách thường kết hợp thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân và làng Tuyết Hương trong hành trình của mình. Làng Tuyết Hương chìm trong tuyết khoảng 7 tháng mỗi năm. Vì thế tại nơi này, người dân không chia mùa thành xuân, hạ, thu, đông. Thay vào đó, cư dân chia thành mùa mưa tuyết và mùa tuyết tan. Tiết trời ở ngôi làng gần như lạnh và âm độ quanh năm, không bao giờ có hiện tượng nóng nực, oi bức. Ngôi làng này có diện tích khoảng 17 ha, tuy không lớn nhưng đủ để mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Các ngôi nhà trong làng Tuyết được người dân treo thêm chùm ớt đỏ, chùm ngô vàng hay hình nộm trước nhà, càng làm cho không gian thêm đẹp. Đến đây vào mùa mưa tuyết, bạn có cảm giác như lạc chân giữa xứ sở thần tiên. Khi mà đâu đâu cũng là lớp tuyết dày trắng xóa bao trùm cả không gian. Du khách nên ở lại làng Tuyết Hương Trung Quốc vào ban đêm để thấy vẻ đẹp lung linh của nơi này. Khi đêm xuống, ngôi làng được thắp đèn lung linh, vẽ nên một không gian lãng mạn và ấm áp. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Thành phố băng sau bão tuyết tại Nga. Nguồn: THDT.