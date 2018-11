Khủng bố IS giáng đòn, SDF tổn thất nặng tại Deir Ezzor

Theo South Front, hãng Amaq của phiến quân IS đưa tin, cuối tuần trước, nhóm khủng bố này đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn nằm giữa các thị trấn al-Susah và Hajin, tỉnh Deir Ezzor. (Nguồn ảnh: South Front) "Hơn 32 chiến binh SDF bị sát hại và nhiều người khác bị bắt sống trong đợt tấn công này. Ngoài ra, lực lượng IS cũng chiếm được một xe bọc thép Humvee cùng lượng lớn vũ khí", một chỉ huy IS cho hay. Trong khi đó, nhiều hãng tin Syria đưa tin rằng các tay súng IS đã chiếm quyền kiểm soát khu vực rộng lớn ở thị trấn al-Bahrah sau đợt phản công dữ dội, buộc lực lượng SDF phải rút lui. Một số nguồn tin thậm chí khẳng định tổ chức khủng bố IS đã tiến đến vùng ngoại ô thị trấn Gharanij. Trước đó, trung tâm truyền thông SDF khẳng định lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn đã đập tan 3 cuộc tấn công của IS ở khu vực sông Euphrates. Tuy nhiên, những tuyên bố này hiện được xác nhận là không chính xác. Nguồn tin cho hay, dù được sự hỗ trợ của liên quân Mỹ, lực lượng SDF vẫn chưa thể giành thắng lợi tại Thung lũng Euphrates kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại khu vực này từ tháng 9/2018. Với tình hình hiện nay, lực lượng SDF có thể đánh mất những căn cứ chính của họ xung quanh những vùng đất hiện nằm dưới sự kiểm soát của IS. Có thể thấy, lực lượng SDF vẫn đang gặp khó khăn trong việc đánh chiếm Hajin, thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS nằm gần bờ đông sông Euphrates, dù đã bao vây Hajin trong nhiều tháng qua. Đối với nhóm IS, Hajin hiện giờ được coi là “thủ phủ” của chúng ở Trung Đông. Nếu để mất Hajin, chúng sẽ không còn kiểm soát một thị trấn lớn nào nữa ở Syria hay Iraq. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS tại Deir Ezzor hồi năm 2017 (Nguồn: RT)

