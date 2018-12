Không khí “nóng” trước trận Chung kết AFF cup 2018 tại Malaysia

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur ở thời điểm hiện tại mọi công tác an ninh chuẩn bị cho trận Chung kết AFF cup 2018 đã hoàn tất, khi có tới 825 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh trận đấu tại sân vận động Bukit Jalil. Trong khi đó số khán giả tới sân ước tính sẽ lên đến 80.000 người, trong đó có cả hàng nghìn cổ động viên đến từ Việt Nam. Ảnh: vntintuc.net. Chính vì lý do này mà ban tổ chức sân Bukit Jalil cũng đã dành riêng một khu vực khá đẹp trong khán đài E, có rào chắn 4 phía cho riêng CĐV Việt Nam. Sức chứa của khu vực này là từ 6.000 tới 7.000 chỗ ngồi. Giới chức Malaysia hy vọng biện pháp này sẽ hạn chế được các cuộc đụng độ không đáng có từ cổ động viên hai bên, nhất là từ các cổ động viên quá khích người Malaysia. Ảnh: Đức Đồng/VNE. Cụ thể, lối vào của các CĐV đội khách sẽ là cổng E và họ ngồi tại khu vực khán đài màu đỏ, được tách biệt với CĐV Malaysia bằng hàng rào an ninh. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF thông báo "Ban tổ chức nước chủ nhà, đã bán ra khoảng 3.000 vé cho CĐV Việt Nam". Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng phát đi thông báo hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các cổ động viên Việt Nam đến Kuala Lumpur theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sau sự cố xung đột không đáng có ở vòng bảng giữa cổ động viên Myanmar và Malaysia. Các nhà chức trách Malaysia cũng đã tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho trận đấu và người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Zing News. Ở Malaysia hiện tại không khí chuẩn bị cho trận Chung kết AFF cup 2018 đang lên rất cao, kiếm được một tấm vé để có thể vào sân Bukit Jalil cung rất khó khăn và cổ động viên Malaysia cũng phải săn vé khá vất vả như ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có những người may mắn mua được các tấm vé online từ Hiệp hội bóng đá Malaysia, ước tính khoảng 40.000 vé đã được bán ra. Ảnh: Zing News. Một chiếc vé vào sân Bukit Jalil được bán ra chỉ có giá từ 40 đến 50 MYR nhưng nếu bán lại cho phe vé sẽ có giá cao hơn gấp 6 lần. Nhiều người cho biết sẵn sàng nhượng lại vé nếu được giá. Được biết, giá vé chợ đen cho trận Chung kết AFF cup 2018 rơi vào khoảng 300 MYR/vé (1,6 triệu đồng) hoặc 600 MYR/cặp (3,3 triệu đồng). Ảnh: Zing News. Trong khi đó thời tiết ở Kuala Lumpur hiện tại có khá nhiều bất lợi cho trận chung kết sẽ diễn ra vào 19h45 tối nay. Hiện tại bây giờ đang vào mùa mưa, trời sẽ mưa vào buổi chiều cho đến khoảng 8 giờ tối. Mặt cỏ ở sân Bukit Jalil đã được ban quản lý sửa sang và là phẳng, tạo điều kiện mặt sân tốt. Tuy nhiên nếu trận đấu diễn ra trong trời mưa thì chúng ta cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Đồng/VNE. Bukit Jalil là sân vận động đa chức năng được khánh thành vào năm 1996, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại phía nam thủ đô Kuala Lumpur. Tổng chi phí xây dựng, nâng cấp và sửa chữa đến nay vào khoảng 115 triệu đôla. Trong cuộc thi Đại hội sân vận động thế giới 2018 (WSC 2018), Bukit Jalil đã giành giải "Sân vận động đẹp nhất năm 2018". Ảnh: Getty Images. Một ngày trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, ban tổ chức sân đang tích cực chỉnh trang, sân có sức chứa 100.200 chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, giảm xuống còn 88.000 chỗ - lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Bukit Jalil là sân vận động có mặt sân có chất lượng tốt nhất tại AFF Cup năm nay. Ảnh: Đức Đồng/VNE. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam tới làm khách Malaysia ở AFF Cup, diễn ra năm 2014, CĐV chủ nhà đã có những hành động không đẹp trên sân Shah Alam. Họ tấn công dẫn đến cảnh đổ máu của khán giả khách trên khán đài, sau khi chứng kiến Malaysia thua 1-2. Ảnh: Zing News. Mời độc giả xem video: Quang Hải - Công Phượng nổ súng, ĐTVN tái ngộ Malaysia ở chung kết AFF Suzuki Cup 2018 (nguồn: VFF Channel)

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur ở thời điểm hiện tại mọi công tác an ninh chuẩn bị cho trận Chung kết AFF cup 2018 đã hoàn tất, khi có tới 825 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh trận đấu tại sân vận động Bukit Jalil. Trong khi đó số khán giả tới sân ước tính sẽ lên đến 80.000 người, trong đó có cả hàng nghìn cổ động viên đến từ Việt Nam. Ảnh: vntintuc.net. Chính vì lý do này mà ban tổ chức sân Bukit Jalil cũng đã dành riêng một khu vực khá đẹp trong khán đài E, có rào chắn 4 phía cho riêng CĐV Việt Nam. Sức chứa của khu vực này là từ 6.000 tới 7.000 chỗ ngồi. Giới chức Malaysia hy vọng biện pháp này sẽ hạn chế được các cuộc đụng độ không đáng có từ cổ động viên hai bên, nhất là từ các cổ động viên quá khích người Malaysia. Ảnh: Đức Đồng/VNE. Cụ thể, lối vào của các CĐV đội khách sẽ là cổng E và họ ngồi tại khu vực khán đài màu đỏ, được tách biệt với CĐV Malaysia bằng hàng rào an ninh. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF thông báo "Ban tổ chức nước chủ nhà, đã bán ra khoảng 3.000 vé cho CĐV Việt Nam". Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng phát đi thông báo hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các cổ động viên Việt Nam đến Kuala Lumpur theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sau sự cố xung đột không đáng có ở vòng bảng giữa cổ động viên Myanmar và Malaysia. Các nhà chức trách Malaysia cũng đã tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho trận đấu và người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Zing News. Ở Malaysia hiện tại không khí chuẩn bị cho trận Chung kết AFF cup 2018 đang lên rất cao, kiếm được một tấm vé để có thể vào sân Bukit Jalil cung rất khó khăn và cổ động viên Malaysia cũng phải săn vé khá vất vả như ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có những người may mắn mua được các tấm vé online từ Hiệp hội bóng đá Malaysia, ước tính khoảng 40.000 vé đã được bán ra. Ảnh: Zing News. Một chiếc vé vào sân Bukit Jalil được bán ra chỉ có giá từ 40 đến 50 MYR nhưng nếu bán lại cho phe vé sẽ có giá cao hơn gấp 6 lần. Nhiều người cho biết sẵn sàng nhượng lại vé nếu được giá. Được biết, giá vé chợ đen cho trận Chung kết AFF cup 2018 rơi vào khoảng 300 MYR/vé (1,6 triệu đồng) hoặc 600 MYR/cặp (3,3 triệu đồng). Ảnh: Zing News. Trong khi đó thời tiết ở Kuala Lumpur hiện tại có khá nhiều bất lợi cho trận chung kết sẽ diễn ra vào 19h45 tối nay. Hiện tại bây giờ đang vào mùa mưa, trời sẽ mưa vào buổi chiều cho đến khoảng 8 giờ tối. Mặt cỏ ở sân Bukit Jalil đã được ban quản lý sửa sang và là phẳng, tạo điều kiện mặt sân tốt. Tuy nhiên nếu trận đấu diễn ra trong trời mưa thì chúng ta cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Đồng/VNE. Bukit Jalil là sân vận động đa chức năng được khánh thành vào năm 1996, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại phía nam thủ đô Kuala Lumpur. Tổng chi phí xây dựng, nâng cấp và sửa chữa đến nay vào khoảng 115 triệu đôla. Trong cuộc thi Đại hội sân vận động thế giới 2018 (WSC 2018), Bukit Jalil đã giành giải "Sân vận động đẹp nhất năm 2018". Ảnh: Getty Images. Một ngày trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, ban tổ chức sân đang tích cực chỉnh trang, sân có sức chứa 100.200 chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, giảm xuống còn 88.000 chỗ - lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Bukit Jalil là sân vận động có mặt sân có chất lượng tốt nhất tại AFF Cup năm nay. Ảnh: Đức Đồng/VNE. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam tới làm khách Malaysia ở AFF Cup, diễn ra năm 2014, CĐV chủ nhà đã có những hành động không đẹp trên sân Shah Alam. Họ tấn công dẫn đến cảnh đổ máu của khán giả khách trên khán đài, sau khi chứng kiến Malaysia thua 1-2. Ảnh: Zing News. Mời độc giả xem video: Quang Hải - Công Phượng nổ súng, ĐTVN tái ngộ Malaysia ở chung kết AFF Suzuki Cup 2018 (nguồn: VFF Channel)