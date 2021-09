Khốn khổ cuộc sống người dân ở New York trong trận lụt lịch sử

Theo Reuters, trận mưa lũ lịch sử ở New York do bão Ida gây ra đã khiến nhiều con đường ngập trong nước, phương tiện bị mắc kẹt,...(Nguồn ảnh: Reuters) Tờ USA Today ngày 3/9 đưa tin, số người thiệt mạng do hoàn lưu bão Ida ở Mỹ đã tăng lên 45, trong đó có 15 người tại bang New York. Cảnh sát thành phố New York cho biết, ít nhất 8 người thiệt mạng trong các tầng hầm bị ngập nước tại những căn nhà ở khu Queens. Thống đốc bang New York Kathy Hochul hôm 2/9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hoàn lưu bão gây lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lũ đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân ở New York. Cư dân địa phương vứt bỏ đồ đạc từ một ngôi nhà bị ngập lụt ở Mamaroneck, New York, ngày 2/9. "Đường phố biến thành sông" ở Scarsdale, New York, nhìn từ trên cao hôm 1/9. Những chiếc ô tô mắc kẹt trên con đường ngập nước ở Mamaroneck hôm 2/9. Nước lũ tràn vào một ga tàu điện ngầm ở New York ngày 1/9. Người đàn ông cố đạp xe qua con đường ngập nước ở Mamaroneck ngày 2/9. Lực lượng cứu hộ đưa những người bị mắc kẹt do khỏi khu vực ngập lụt ở Mamaroneck ngày 2/9. Người dân địa phương lội qua con đường ngập hôm 2/9. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines (Nguồn video: THĐT)

