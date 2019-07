Khám phá những khu du lịch quái đản nhất thế giới

Bảo tàng Washlet, Kitakyushu, Nhật Bản

Nhật Bản đã gây sốc cho du khách với một bảo tàng dành riêng cho một trong những phát minh nổi tiếng nhất của nước này: nhà vệ sinh robot. Bảo tàng này trưng bày từ chiếc chậu vệ sinh bằng gốm cổ cho đến những bồn vệ sinh hiện đại nhất. Bức tường kẹo cao su, Seattle, Hoa Kỳ

Khu vực này nằm ở phía sau Chợ Pike Place chưa bao giờ được coi là một điểm thu hút. Nhưng trong 20 năm qua, những khách du lịch cũng như người dân qua lại đã đính vô số những chiếc kẹo cao su trên con hẻm như một vật kỷ niệm, với hơn một triệu đốm màu trên tường vào khoảng150 mẩu kẹo cao su trên mỗi viên gạch đã biến nơi đây thành bảo tàng kẹo cao su lập dị nhất thế giới. Những thứ khổng lồ, Úc

Hình ảnh khổng lồ đầu tiên được bắt đầu vào năm 1963 với Big Scotsman, một bức tượng cao khoảng 5 m trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây, tượng được đặt trên đỉnh của Scotty, Motel ở Medindie, Adelaide. Sau đó đến tượng Khủng long ở Somalia và Chuối khổng lồ ở Cảng Coffs. Sau đó, mọi thứ trở nên khó khiểm soát với toàn bộ những những hình ảnh siêu khổng lồ từ dứa, hạt đậu, bánh…đặt ở nhiều nơi. Nhiều du khách đến Úc để tham quan rạn san hô, kỳ quan đá Uluru…nhưng cũng có những người đến để chiêm ngưỡng khoảng 150 tác phẩm siêu to này ở khắp nước Úc. Four Corners, New Mexico, Mỹ

Đài tưởng niệm Four Corners đánh dấu tứ giác ở Tây Nam, Mỹ nơi các bang Arizona, Colorado, New Mexico và Utah gặp nhau. Đó là điểm duy nhất ở Mỹ được chia sẻ bởi bốn tiểu bang. Bạn có thể đứng ở Utah, Arizona, New Mexico và Colorado cùng một lúc. Tuy nhiên, góc đánh dấu này sai vị trí dẫn tới nhiều du khách bị lạc đường và có một hành trình mệt mỏi trong thời tiết rất khó chịu ở nơi này. Vòng đu quay khổng lồ, Dudley, Anh

Bánh xe quan sát khổng lồ này cao đến 35m. Ngồi trên đây bạn có thể nhìn thấy đường chân trời của thành phố Black Country, cũng như cảnh quan của toàn bộ khu vực. Nhiều người không thích và gọi vòng quay này là lập dị bởi cảnh quan nơi đây không hề đẹp với những tòa nhà, bãi đậu xe bị bỏ hoang rất xấu xí. Địa ngục, Michigan, Mỹ

Thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây nước Mỹ này có lẽ là bản sao của địa ngục bởi những hình ảnh, chủ đề về một thị trấn đầy những trò chơi ma quỷ, trang trí Halloween quanh năm trong một phong cảnh nông thôn đáng yêu. Du khách đến đây sẽ ghé thăm nơi cung cấp giấy chứng tử và bưu thiếp bị cháy xém, sân golf mini được mô phỏng theo nơi ở của Satan, họ cũng có thể mua những món quà lưu niệm thú vị từ những chiếc áo hoodie của Hell Go cho đến những chiếc cốc cà phê được vẽ những chiếc sừng quỷ. Hoặc ghé vào hokey gelato parlor Kem Scream trong đó họ phục vụ muỗng trong quan tài thu nhỏ.

