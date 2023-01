Khám phá cuộc sống trong thành phố lạnh nhất thế giới ở Nga

Yakutsk, thủ phủ của Cộng hòa Yakutia, thuộc Liên bang Nga, được biết đến là thành phố lạnh nhất thế giới. Với dân số khoảng 300.000 người, thành phố này thường ghi nhận nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng -8°C. Vào mùa đông, nhiệt độ thậm chí có thể xuống tới -70°C hoặc hơn. Với khí hậu lạnh giá tưởng chừng như con người khó có thể sống sót được ở thành phố Yakutsk, thế nhưng những cư dân bản địa vẫn sinh tồn qua nhiều thế kỷ. Mùa đông, cả thành phố Yakutsk thường chìm trong lớp sương mù trắng xóa hòa lẫn với màu tuyết. Để ngắm mặt trời mọc ở đây, bạn cần đặt đồng hồ báo thức vào 10 giờ sáng. Người dân Yakutsk luôn cố gắng ở ngoài trời ít thời gian nhất có thể. Bên trong những ngôi nhà luôn ấm áp nên khi vào nhà, mọi người đều cởi hết áo khoác ngoài.Thành phố lạnh lẽo này có hệ thống sưởi bằng hơi nên bên trong những ngôi nhà luôn ấp áp ở nhiệt độ 20-25 độ C. Đường ống hơi nước được dẫn từ nhà máy cung cấp tới mọi gia đình. Khi có việc phải ra ngoài, người dân đều mặc những bộ áo khoác dày màu đen để có thể hấp thụ được lượng nhiệt ít ỏi từ mặt trời để sưởi ấm. Mặc dù điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, Yakutsk lại có một hệ thống giao thông công cộng nhộn nhịp, luôn sẵn sàng phục vụ ngay cả khi trời rất lạnh. Mọi người đi làm và đi học bằng xe buýt, hoặc gọi taxi nếu trời về khuya. Việc lái xe ở đây rất nguy hiểm vì sương mù và động cơ có thể bị chết máy giữa chừng, vì vậy người dân địa phương thường sử dụng chó kéo xe và xe thô sơ. Với điều kiện nhiệt độ thấp như vậy, các loại cây trồng không thể sinh sống và phát triển. Vì vậy, người dân ở đây chủ yếu ăn thịt cá. Tủ lạnh là thiết bị không cần thiết ở Yakutsk. Thực phẩm như thịt cá hay trái cây thường được người dân treo ngoài cửa sổ vì nhiệt độ ngoài trời thậm chí còn lạnh hơn cả những tủ đông công nghệ cao. Bất chấp nhiệt độ xuống rất thấp, vào mùa đông, nhiều du khách vẫn muốn khám phá cuộc sống của thành phố lạnh nhất thế giới. Mặc dù mùa đông hứng chịu cái lạnh khắc nghiệt nhưng mùa hè ở Yakutsk lại có nhiệt độ trung bình lên tới 24 độ C. Hiếm có nơi nào trên trái đất chênh lệch nhiệt độ giữa hai mùa cao tới vậy. Ảnh: LP, IT.

