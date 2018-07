Israel phá làng người Palestin, bạo lực bùng phát dữ dội

Theo hãng thông tấn Reuters, các cuộc biểu tình nổ ra tại ngôi làng Khan al-Ahmar, nơi sinh sống của các cư dân Bedouin, ở khu vực Bờ Tây khi Israel phá làng người Palestin. (Nguồn: Reuters) Al Jazeera cho biết, lực lượng Israel đã tấn công hàng chục người Palestine tham gia cuộc biểu tình phản đối việc phá dỡ ngôi làng Khan al-Ahmar gần Đông Jerusalem. Theo Hội chữ Thập đỏ Palestine, bạo lực bùng phát đã khiến ít nhất 35 người Palestine đã bị thương, trong đó có 4 người được đưa vào bệnh viện, trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và an ninh Israel xảy ra tại ngôi làng Khan al-Ahmar hôm 4/7. Một số đoạn video do các nhân chứng ghi lại cho thấy lực lượng an ninh Israel đánh đập và tìm cách bắt giữ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Palestine. Cảnh sát Israel đụng độ với người dân Palestine ở ngôi làng al-Khan al-Ahmar gần Jericho, Bờ Tây. Các bé trai Bedouin vẫy cờ Palestine trên con đường chính dẫn từ Jerusalem tới Biển Chết tại ngôi làng Khan al-Ahmar. Cảnh sát Israel bắt giữ một người biểu tình tại ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Người dân Palestine kiểm tra đồ đạc sau khi Quân đội Israel phá dỡ lều bạt của họ tại làng Susiya, phía nam Hebron ở Bờ Tây. Một người dân Palestine bị cảnh sát Israel đưa đi tại ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Israel đưa máy ủi đến phá dỡ ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Cảnh sát Israel bắt giữ một bé gái Palestine ở ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Người phụ nữ Palestine trèo lên xe ủi “đấu khẩu” với binh sĩ Israel. Lán trại của gia đình bé gái này ở làng Susiya cũng đã bị phá dỡ. Một bé trai Palestine cưỡi lừa trong ngôi làng al-Khan al-Ahmar gần Jericho ở Bờ Tây. Mời độc giả xem video: Đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine (Nguồn: Daily Mail)

Theo hãng thông tấn Reuters, các cuộc biểu tình nổ ra tại ngôi làng Khan al-Ahmar, nơi sinh sống của các cư dân Bedouin, ở khu vực Bờ Tây khi Israel phá làng người Palestin. (Nguồn: Reuters) Al Jazeera cho biết, lực lượng Israel đã tấn công hàng chục người Palestine tham gia cuộc biểu tình phản đối việc phá dỡ ngôi làng Khan al-Ahmar gần Đông Jerusalem. Theo Hội chữ Thập đỏ Palestine, bạo lực bùng phát đã khiến ít nhất 35 người Palestine đã bị thương, trong đó có 4 người được đưa vào bệnh viện, trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và an ninh Israel xảy ra tại ngôi làng Khan al-Ahmar hôm 4/7. Một số đoạn video do các nhân chứng ghi lại cho thấy lực lượng an ninh Israel đánh đập và tìm cách bắt giữ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Palestine . Cảnh sát Israel đụng độ với người dân Palestine ở ngôi làng al-Khan al-Ahmar gần Jericho, Bờ Tây. Các bé trai Bedouin vẫy cờ Palestine trên con đường chính dẫn từ Jerusalem tới Biển Chết tại ngôi làng Khan al-Ahmar. Cảnh sát Israel bắt giữ một người biểu tình tại ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Người dân Palestine kiểm tra đồ đạc sau khi Quân đội Israel phá dỡ lều bạt của họ tại làng Susiya, phía nam Hebron ở Bờ Tây. Một người dân Palestine bị cảnh sát Israel đưa đi tại ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Israel đưa máy ủi đến phá dỡ ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Cảnh sát Israel bắt giữ một bé gái Palestine ở ngôi làng al-Khan al-Ahmar. Người phụ nữ Palestine trèo lên xe ủi “đấu khẩu” với binh sĩ Israel. Lán trại của gia đình bé gái này ở làng Susiya cũng đã bị phá dỡ. Một bé trai Palestine cưỡi lừa trong ngôi làng al-Khan al-Ahmar gần Jericho ở Bờ Tây. Mời độc giả xem video: Đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine (Nguồn: Daily Mail)