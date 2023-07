Hình ảnh mưa lũ kinh hoàng càn quét Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo ở mức cao nhất lần đầu tiên trong năm, khi các tỉnh tây nam nước này hứng chịu mưa lớn kỷ lục từ cuối tuần trước. Cảnh báo này yêu cầu người dân lập tức tìm nơi an toàn cho bản thân trước trận mưa lũ kinh hoàng. Ảnh: Reuters. Phát ngôn viên chính phủ Hirokazu Matsuno hôm 11/7 thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng do lở đất hoặc bị nước lũ cuốn trôi và ba người mất tích khác. Ảnh: Reuters. Giao thông nhiều nơi ở khu vực tây nam Nhật Bản vẫn gián đoạn, hệ thống đường sắt, cao tốc tê liệt do nước lũ. Hơn 1.400 ngôi nhà mất điện. Một số vùng hẻo lánh vẫn bị cô lập do lũ lụt, song cư dân được xác nhận an toàn. Nhật Bản đang trong mùa mưa. Cơ quan khí tượng cho biết khu vực tây nam nước này đã có mưa lớn từ đêm 9/7. Đến 9h ngày 10/7, lượng mưa ghi nhận ở Soeda đạt 568 mm, thành phố Saga ghi nhận lượng mưa 475 mm. Thành phố Kurume, tỉnh Fukuoka, ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ là 402,5 mm, mức cao nhất mọi thời đại. Mưa đã ngớt vào hôm 11/7 nhưng dự kiến tiếp diễn trong những ngày tới. Bùn và mảnh vụn bao phủ một con phố sau trận lụt lớn ở Tanushimarumachi, thành phố Kurume, tỉnh Fukuoka. Ảnh: Getty. Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân trong trận lụt trên đường phố Tanushimarumachi thuộc thành phố Kurume. Một sĩ quan cảnh sát cõng cụ bà khỏi khu vực sạt lở đất sau trận mưa lớn ở Kurume, tỉnh Fukuoka. Những chiếc xe nghiêng đổ, cây cối đổ nát khắp nơi do lũ lụt trên đường Tanushimarumachi thuộc thành phố Kurume. Một địa điểm sạt lở đất ở thành phố Karatsu, tỉnh Saga, vào ngày 11/7. Ảnh: AP.

