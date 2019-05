Hiểm nguy rình rập phóng viên tác nghiệp trên thế giới

Nguy hiểm luôn rình rập các phóng viên khi họ đưa tin về các sự kiện xảy ra như biểu tình, bạo lực, xung đột hay tác nghiệp tại những điểm nóng, vùng chiến sự trên thế giới. Ảnh: Một phóng viên bị thương khi đưa tin về cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 1/5. (Nguồn ảnh: Reuters) Cảnh sát có mặt tại hiện trường nơi nhà báo Lyra McKee bị bắn chết trong vụ bạo động tại Londonderry, Bắc Ireland, ngày 19/4/2019. Các chuyên gia pháp y khám nghiệm hiện trường sau khi một chiếc xe bom phát nổ khiến phóng viên điều tra, nhà hoạt động chống tham nhũng Daphne Caruana Galizia thiệt mạng ở Bidnija, Malta, ngày 16/10/2017. Các phóng viên Afghanistan tác nghiệp sau vụ nổ thứ hai tại thủ đô Kabul ngày 30/4/2018. Tổng cộng, 26 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ tại thủ đô Kabul do phiến quân IS tiến hành. Quay phim người Palestine Yaser Murtaja, 30 tuổi, bị thương trong cuộc đụng độ với các binh sĩ Israel tại biên giới Gaza-Israel, phía nam Dải Gaza ngày 6/4/2018. Phóng viên người Pháp Remi Ochlik trong bức ảnh được chụp tại thủ đô Cairo, Ai Cập, ngày 23/11/2011. Anh và phóng viên người Mỹ Marie Colvin đã thiệt mạng khi đưa tin về tình hình chiến sự tại thành phố Homs, Syria, ngày 22/2/2012. Một chuyên gia pháp y người Thổ Nhĩ Kỳ khám nghiệm bên trong tòa lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul hôm 15/10/2018. Đây là nơi nhà báo Jamal Khashoggi, một cây bút của Washington Post, bị sát hại ngày 2/10/2018. Các phóng viên của tờ báo Capital Gazette đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại tòa soạn này ở Annapolis, Maryland, Mỹ, hồi tháng 6/2018. Một cảnh sát chống bạo động ẩu đả với phóng viên ảnh người Hy Lạp Tatiana Bolari trong cuộc biểu tình tại quảng trường Syntagma, Athens, Hy Lạp, ngày 5/10/2011. Phóng viên Paulo Whitaker của hãng thông tấn Reuters đã bị thương khi chiếc taxi chở anh bị tấn công tại khu ổ chuột Vila Cruzeiro, thành phố Rio de Janeiro, ngày 26/11/2010. Phóng viên người Hy Lạp Yannis Behrakis làm việc cho hãng thông tấn Reuters đưa tin về vụ đọ súng giữa lực lượng Israel và các tay súng vũ trang người Palestine ở thành phố Ramallah, Bờ Tây, tháng 3/2001. Phóng viên Asif Hassan của hãng thông tấn Pháp ngồi trên xe cảnh sát sau khi bị bắn trúng ngực trong một cuộc biểu tình ở Karachi, Pakistan, ngày 16/1/2015. Một binh sĩ Iraq cõng một phóng viên bị thương ở chân trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS gần khu thành phố cổ ở Mosul, Iraq, ngày 13/6/2017. Ayman al-Sahili, quay phim của hãng thông tấn Reuters, bị bắn vào chân khi tác nghiệp ở thành phố Aleppo, Syria, ngày 31/12/2012. Một phóng viên chụp ảnh tại khu ổ chuột ở Alemao, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 27/11/2010. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

