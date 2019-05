Hãi hùng khi những hố tử thần khổng lồ “nuốt chửng” đường phố

Một ôtô sụt xuống giữa hố tử thần do đường ống nước bị vỡ ở Toledo, bang Ohio, Mỹ. Cảnh sát địa phương cho biết người lái xe 60 tuổi không bị thương nhưng toàn thân run rẩy vì sợ hãi. (Ảnh: AP) Một con bò đang được nhấc ra khỏi lỗ sâu 5m ở Saint-Saulve gần Valenciennes, miền bắc nước Pháp. Nền đất bị sụt trong lúc hai con bò băng qua một mỏ đá ngầm. (Ảnh: Reuters Một chiếc xe buýt không hành khách lao xuống một cái hố sau vụ động đất ở phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước đó chiếc xe đã bật cao 4m trên không trung. Tai nạn khiến tài xế xe buýt và một cậu bé 6 tuổi trên đường bị thương. Lực lượng cứu hộ chuẩn bị di chuyển một thi thể được phát hiện dưới hố sâu trên một con đường ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Năm người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. (Ảnh: SCPM)Hố nước lớn trên đường Rideau, cạnh trung tâm mua sắm Rideau ở Ottawa, tỉnh bang Ontario, Canada. Một chiếc xe tải bị rơi vào hố, gây rò rỉ xăng. Bên cạnh đó, người dân trong các tòa nhà xung quanh khu vực xảy ra sự cố cũng phải sơ tán. (Ảnh: Justin Tang/Canadian Press) Một đoạn kè sông Arno ở trung tâm Florence, Italy sụt lún, khiến ít nhất 20 chiếc ôtô bị mắc kẹt. (Ảnh: Maurizio Degl’Innocenti) Mưa lớn trong cơn bão Koppu khiến một con đường bị sập, 4 ngôi nhà bị phá hủy và hình thành nhiều hố sâu tại thị trấn khai thác mỏ thuộc tỉnh Benguet, phía bắc Manila, Philippines. (Ảnh: AFP) Hố tử thần ở Simferopol, thủ đô Ukraine sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 6 người trong một gia đình. Vụ việc đáng tiếc xảy ra khiến chiếc xe của một gia đình rơi xuống hố nằm chính giữa đường. Người lái xe đã cố gắng phanh nhưng không thành Ống nước ngầm vỡ khiến hố tử thần xuất hiện tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, hệ thống ống bị hỏng do cũ nát Hố sụt nuốt chửng nhà dân tại khu dân cư ở Schmalkalden, Đức Hố tử thần tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản dài khoảng 30 m, rộng 27 m, sâu 15 m xuất hiện gần bến tàu JR Hakata tại thành phố Fukuoka phía tây nam Nhật Bản, theo Popular Mechanics. Miệng hố nuốt chửng một phần mặt đường 5 làn, làm gián đoạn giao thông cũng như nguồn cung cấp điện, nước, gas trong nội thành. Thành phố Quảng Châu, phía nam Trung Quốc, được biết đến là nơi có rất nhiều hố sụt. Năm 2013, hố tử thần khổng lồ xuất hiện gần một công trường xây dựng tàu điện ngầm với độ sâu 9m, rộng 93m2, làm nuốt chửng năm cửa hàng và một phần tòa nhà khác. May mắn không có ai bị thương Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một hố sâu sau sự cố sập hệ thống xử lý nước thải tại khu phố San Antonio, phía bắc thành phố Guatemala vào 2007. Sự cố làm 3 người thiệt mạng, 12 ngôi nhà đã bị nuốt chửng vào miệng hố này. Tới 2010 Guatemala City lại xuất hiện một hố tử thần khác Hố sụt này xuất hiện ở khu vực ngoại ô Macungie, Pennsylvania do đường ống nước cũ rò rỉ gây ra

