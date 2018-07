Gian nan con đường trở thành công dân Mỹ

Theo Reuters, lễ nhập quốc tịch cho các công dân mới của nước Mỹ tại New York diễn ra hôm 3/7 vừa rồi được tổ chức tại thư viện Thư viện công cộng New York ở Manhattan và một trong nhiều lễ nhập tích được tổ chức tại New York trong dịp này. Ảnh: Nụ cười của công dân mới của nước Mỹ tại buổi lễ nhập quốc tịch (USCIS). Ảnh: Reuters. Công dân mới của nước Mỹ bà Angela Fabiola Rodriguez de Gonzalez đến từ Nam Mỹ mỉm cười trong buổi lễ nhập tịch. Người phụ nữ này là một trong nhiều người nhập cư may mắn được nhập quốc tịch Mỹ lần này khi các chính sách nhập cư của Mỹ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Reuters. Trước khi được xác nhận trở thành công dân Mỹ, người xin nhập tịch cần phải chứng minh kiến thức cơ bản của họ về lịch sử Mỹ và tổ chức và cơ cấu hoạt động của chính phủ và hiến pháp Mỹ, và phải đạt điểm chuẩn trong bài kiểm tra 100 câu hỏi về kiến thức công dân. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong video chúc mừng các công dân mới của nước Mỹ. Ảnh: Reuters. Nơi diễn ra các buổi lễ nhập quốc tịch Mỹ thường được tổ chức tại các thư viện công cộng, công viên quốc gia, viện bảo tàng. Thậm chí một số lễ kỷ niệm còn tổ chức trên máy bay hoặc sân bóng chày. Và cũng không thể thiếu một vị thẩm phán liên bang đại diện nước Mỹ trao giấy chứng nhận công dân Mỹ cho người xin nhập tịch. Ảnh: Reuters. Một công dân Mỹ được trao chứng nhận nhập tịch trong buổi lễ tại New York hôm 3/7. Ảnh: Reuters. Những người nhập cư giơ tay tuyên thệ, cam kết trung thành với nước Mỹ, tuân thủ theo pháp luật Mỹ và sẵn sàng phục vụ quân đội khi cần. Ảnh: Reuters. Lễ tuyên thệ nhập tịch có ý nghĩa rất lớn đối với những người nhập cư. Sau khi trở thành công dân Mỹ, họ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và lợi ích như được đi bỏ phiếu bầu cử, tiếp cận các hệ thống giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe,… của Mỹ. Ảnh: Reuters. Tuy vậy để có được ngày hôm nay đa phần người nhập cư mới vào Mỹ và có ý định trở thành công dân Mỹ phải trải qua rất nhiều khó khăn, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ cũng như trình độ khiến hầu hết họ trở nên lạc lõng giữa xã hội Mỹ. Thậm chí họ còn phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất do sự thay đổi về mặt tư pháp đối với người nhập cư. Ảnh: Reuters. Việc hầu hết người nhập cư đến Mỹ đến từ các quốc gia kém phát triển cũng trở thành rào cản lớn đối với họ trong việc tìm kiếm việc làm nuôi sống chính bản thân cũng như gia đình. Ảnh: Reuters. Ngay cả khi có được danh xưng công dân Mỹ, thì người nhập cư vẫn còn cả một chặng đường dài để trở thành một người Mỹ thực thụ điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tận mắt bức tường thép ngăn biên giới Mỹ - Mexico của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (nguồn CBC News)

