Ghé thăm loạt hòn đảo là thiên đường của động vật ở Nhật

Đảo mèo Tashirojima: Nhật Bản có tới 13 đảo mèo. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất trong số các hòn đảo động vật đó là đảo Tashirojima. (Ảnh: IT) Hiện nay, đảo mèo Tashirojima chỉ có khoảng 100 người đang sinh sống, trong khi đó số lượng mèo lên tới vài trăm con. Nơi đây thậm chí còn có cả đền thờ mèo là Neko jinja. Các du khách, đặc biệt là những người yêu mến loài mèo, từ khắp nơi thường đổ về đây để được vuốt ve những chú mèo thân thiện, không hề sợ người. Người dân địa phương còn tin rằng, việc cho mèo ăn sẽ đem lại sự giàu có và may mắn. Đảo thỏ Okunoshima: Đảo Okunoshima hay còn được gọi là Usagi-shima (Đảo thỏ) nổi tiếng với hàng trăm chú thỏ mũm mĩm dễ thương. Chúng hoàn toàn không sợ người nên du khách có thể dễ dàng cho chúng ăn và cưng nựng, vuốt ve chúng. Để bảo vệ đàn thỏ, đảo Okunoshima cấm tuyệt đối mèo và chó, do vậy lũ thỏ có thể bình yên gặm cỏ ở bất cứ nơi nào chúng muốn và không hề sợ hãi khi tiếp xúc với du khách. Ngày nay, Okunoshima nổi tiếng là điểm đến quyến rũ với những bãi biển đầy cát, nhiều con đường đạp xe và bầy thỏ thân thiện.Đảo khỉ Kojima: Đây là ngôi nhà của hàng nghìn con khỉ hoang dã tại Nhật Bản. Được biết đến như đảo khỉ, Kojima có thể đến được bằng thuyền với chi phí khoảng 1000 yên. Đến đây, bạn sẽ được chào đón bởi vô số những con khỉ xuất hiện từ các khu rừng. Lưu ý, bạn nên tránh xa những chú khỉ con bởi khỉ mẹ có thể sẽ bảo vệ chúng và vô tình làm bạn bị thương. Đảo ngựa Yonaguni: Nằm ở cực Tây của Nhật Bản, đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh và đàn ngựa Yonaguni. Đây là giống ngựa bản địa và là một trong 8 loại ngựa có nguồn gốc Nhật Bản. Đến đảo Yonaguni, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm với ngựa như cưỡi ngựa trên bãi biển, cưỡi ngựa vòng quanh đảo hay cưỡi ngựa xuống biển... Đảo cừu Yagishiri: Đảo Yagishiri nằm cách Hokkaido 25 km về phía tây. Khoảng 1/3 hòn đảo được bao phủ bởi rừng. Đảo Yagishiri còn được biết đến với giống cừu Suffolk, có nguồn gốc từ Anh. Du khách có thể ngắm chúng thư giãn và ăn cỏ trên một đồng cỏ rộng lớn. Đảo nai Itsukushima: Đây là nơi sinh sống của khoảng 500 con nai. Loài nai đã sống ở Itsukushima từ ít nhất 800 năm trước. Chúng được cư dân địa phương tôn vinh là sứ giả của thượng đế và được thờ tại đền Itsukushima trên đảo. >>> Mời độc giả xem thêm video: Khó tin chuyện kỳ bí ở hòn đảo có khả năng tự di chuyển

