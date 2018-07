FSA lũ lượt đầu hàng, Quân đội Syria “trúng đậm” tại Daraa

Theo Al Masdar News dẫn nguồn tin chiến trường cho hay, ngày 2/7, lực lượng FSA tại thành phố Busra Al-Sham đã phải chấp nhận đầu hàng Quân đội Syria ở khu vực phía đông nam tỉnh Daraa. Ảnh: AMN. “Phe phái FSA, do chỉ huy Ahmad Aodah cầm đầu, đã chấp nhận các điều khoản do phía Quân đội Syria đề nghị và giao nộp vũ khí cho lực lượng chính phủ Damascus”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Trong 24 giờ tiếp theo, Quân đội Syria có thể sẽ tiến quân vào Busra Al-Sham lần đầu tiên kể từ khi họ rút khỏi thành phố lịch sử này vào tháng 3/2015. Ảnh: FNA. Đây được coi là thắng lợi lớn quan trọng của lực lượng chính phủ Damascus bởi Busra al-Sham nằm ở vị trí chiến lược, phía tây của tỉnh Sweida. Ảnh: FNA. Một trong những mục tiêu chính của lực lượng chính phủ Damascus trong chiến dịch ở Tây Nam Syria chính là đảm bảo an ninh đường ranh giới phía tây tỉnh Sweida. Ảnh: FNA. “Sau khi giành lại quyền kiểm soát Busra Al-Sham, Quân chính phủ Damascus không chỉ đảm bảo đường ranh giới tỉnh Sweida mà còn nắm quyền kiểm soát vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa lần đầu tiên kể từ khi các cuộc xung đột vũ trang bùng nổ tại Syria”, AMN đưa tin. Ảnh: FNA. Trong diễn biến liên quan, ở khu vực phía đông bắc tỉnh Daraa, Quân đội Syria tịch thu một lượng lớn vũ khí và cả xe tăng của nhóm phiến quân tại thị trấn Alma. Ảnh: SANA. Ngoài ra, các binh sĩ Syria cũng phát hiện một bệnh viện dã chiến tại Alma. Ảnh: SANA. “Bên trong bệnh viện này có nhiều loại thuốc men do Mỹ và Israel sản xuất”, AMN đưa tin. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tiến sâu vào Daraa (Nguồn: Ruptly)

