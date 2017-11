Đột nhập thành phố Deir Ezzor sạch bóng IS sau giải phóng

Ngày 3/11, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Deir Ezzor. Tuy nhiên, thành phố lớn nhất miền đông Syria này đã bị tàn phá nặng nề sau hơn 3 năm bị phiến quân IS vây hãm. Ảnh: FNA. Bên trong thành phố Deir Ezzor sau giải phóng, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà đổ nát và cảnh tượng vắng vẻ bởi đa số cư dân địa phương đã kéo nhau sơ tán khỏi đây khi các cuộc giao tranh xảy ra. Ảnh: FNA. Tính đến tháng 2/2016, có khoảng 200 nghìn dân thường sống trong thành phố Deir Ezzor. Trong thời gian nằm trong vòng vây của IS, người dân đối mặt với nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Ảnh: FNA. Trong khoảng thời gian đó, Liên Hợp Quốc đã tiến hành hàng trăm đợt viện trợ nhân đạo và thực phẩm cho cư dân tại các quận bị bao vây trong thành phố. Ảnh: FNA. Đến tháng 11/2017, sau khi quân đội Syria phá vỡ vòng vây xung quanh Deir Ezzor và bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố, dân số ở Deir Ezzor giảm xuống còn 90 nghìn người. Ảnh: FNA. Từ một thành phố với hàng trăm nghìn cư dân sinh sống, Deir Ezzor nay trở thành một nơi hoang vắng, tiêu điều. Ảnh: FNA. Theo thống kê, từ tháng 2/2015 đến tháng 3/2016, hơn 63 dân thường bị phiến quân IS giết hại. Ngoài ra, 32 người khác chết vì suy dinh dưỡng. Ảnh: FNA. Trong thời gian chiếm đóng Deir Ezzor, nhóm khủng bố IS cũng đã cắt nguồn điện cung cấp trong thành phố, khiến cuộc sống người dân càng trở nên khốn khổ hơn. Ảnh: FNA. Cảnh tượng vắng vẻ tại một quảng trường ở Deir Ezzor sau giải phóng. Ảnh: FNA. Những đống đổ nát bên ngoài một ngôi nhà ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Thắng lợi trước mắt nhưng chính phủ Syria cũng phải đối mặt với khó khăn lâu dài trong việc tái thiết thành phố để người dân có thể trở lại đây sinh sống. Ảnh: FNA.

