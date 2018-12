Đột nhập mỏ than đá cuối cùng ở nước Đức

Theo Reuters, Chính phủ Đức đã đóng cửa mỏ than đá đen cuối cùng của nước này - Franz Haniel - tại khu hầm mỏ Prosper-Haniel ở Bắc Ruhr. Việc đóng cửa mỏ than Franz Haniel chính thức đặt dấu chấm hết cho ngành công nghiệp khai thác than hơn 150 năm qua ở Đức. (Nguồn ảnh: Reuters) Một thợ mỏ hôn viên than đá biểu tượng được lấy từ mỏ than Franz Haniel trong buổi lễ đóng cửa ở Bottrop, Đức, ngày 21/12. Thợ mỏ Mehmet Kalyoncu bấm nút chính thức đóng cửa mỏ than đá cuối cùng ở nước Đức hôm 21/12. Các thợ mỏ chụp ảnh lưu niệm trước mỏ than đá đen Franz Haniel ngày 21/12. Toa xe chở than đá trống không tại hầm số 6 nằm ở độ sâu khoảng 1000 mét so với mặt đất ngày 11/12. Một người lái toa tàu chở than đá trong mỏ Franz Haniel ngày 11/12. Các thợ mỏ rời khỏi hầm số 7, cách mặt đất khoảng 1.200 mét, ngày 17/9/2018. Một thợ mỏ “đánh bóng” giày sau ca làm việc của mình ngày 17/9. Marcel Pawlinka, một thợ mỏ 24 tuổi, đứng trong phòng thay và giặt đồ tại khu mỏ Franz Haniel ngày 11/12. Tủ đựng đồ cá nhân của các thợ mỏ được khóa cẩn thận. Được biết, việc đóng cửa mỏ than Franz Haniel không đồng nghĩa với việc Đức chấm dứt sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch này. Các nhà máy sản xuất điện và thép ở Đức sẽ nhập khẩu hoàn toàn nguồn than đá từ nước ngoài. Hầm số 6 không một bóng người hôm 11/12. Hai thợ mỏ đi bộ trong khu hầm số 6, cách mặt đất khoảng 1000 mét. Những chiếc đèn chuyên dụng của các thợ mỏ. Một thợ mỏ làm việc trong khu hầm số 6 ngày 11/12. Khu hút thuốc và nghỉ ngơi dành cho các thợ mỏ trở nên vắng vẻ trong những ngày cuối cùng trước khi mỏ than đá Franz Haniel chính thức ngừng hoạt động. Mời độc giả xem thêm video về vụ sập hầm ở Nam Phi làm 200 thợ mỏ mắc kẹt (Nguồn: VTC14)

