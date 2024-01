Điều ít biết về tân Thủ tướng Pháp trẻ nhất lịch sử

Ngày 9/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm đồng minh thân cận là ông Gabriel Attal làm Thủ tướng mới của nước này. Ở tuổi 34, ông Attal trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Pháp từ trước đến nay và cũng là nhà lãnh đạo đồng tính công khai đầu tiên của chính phủ nước này. Ảnh: FT. Trong buổi lễ nhậm chức tại dinh thự Matignon, nơi ở của Thủ tướng, ông Attal tuyên bố sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Macron về “duy trì quyền kiểm soát vận mệnh nước Pháp và giải phóng tiềm năng của nước này”, bao gồm cả việc “tiếp tục chuyển đổi nền kinh tế”. Ảnh: EPA.Theo The Guardian, tân Thủ tướng Pháp lớn lên ở Paris cùng với 3 cô em gái. Cha ông là Yves Attal, một luật sư và nhà sản xuất phim người Do Thái gốc Tunisia đã qua đời vào năm 2015, còn mẹ ông là Marie de Couriss, có xuất thân từ Odesa. Ảnh: LE. Ông theo học tại École Alsacienne, ngôi trường tư thục được các bậc phụ huynh có uy tín về chính trị và nghệ thuật lựa chọn ở Paris. Sau khi tốt nghiệp, ông theo học tại Đại học Sciences Po danh tiếng và lấy bằng thạc sĩ về các vấn đề công. Ảnh: HP. Năm 2006, ông gia nhập Đảng Xã hội và ủng hộ ứng cử viên của đảng này là Ségolène Royal trong cuộc bầu cử năm 2007. Ảnh: FR. Vào năm 2012, sau một thời gian làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Y tế khi đó là bà Marisol Touraine, ông đã nhận công việc toàn thời gian tại bộ này ở tuổi 23. Ảnh: Reuters. Theo The Guardian, chỉ trong hơn một thập kỷ, ông Gabriel Attal đã thăng tiến nhanh chóng từ một nhân viên có kinh nghiệm làm việc trong Bộ Y tế lên đến chức vụ nhà nước cao thứ hai tại Pháp. Ảnh: RMC. Trong những năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Emmanuel Macron, ông Attal là một thành viên trong nhóm thanh niên có học vấn cao được chọn để làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ nhà lãnh đạo trẻ của nước Pháp. Ảnh: BM. Ông Attal nổi bật vì sẵn sàng lên tiếng trước đám đông về bất cứ vấn đề nào xảy ra. Khả năng giao tiếp vượt trội và ứng biến nhanh khi đối đáp trước quốc hội khiến tân Thủ tướng Pháp được đặt biệt danh "Lính bắn tỉa ngôn từ". Ảnh: CNN. Năm 2016, ông rời Đảng Xã hội để gia nhập Đảng ôn hòa En March của ông Macron, tiền thân của Đảng La République En Marche (LREM). Kể từ đó, sự thăng tiến của ông trong chính trường nhanh chóng và "không gì có thể ngăn cản được". Ảnh: AJ. Ở tuổi 29, ông được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, trở thành thành viên trẻ nhất của chính phủ dưới thời Đệ ngũ Cộng hòa của Pháp. Ảnh: SO. Ông Gabriel Attal đã đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao, bao gồm người đứng đầu LREM, người phát ngôn chính phủ, Bộ trưởng Ngân sách, và Bộ trưởng Giáo dục và Thanh niên Quốc gia, trước khi trở thành Thủ tướng Pháp vào ngày 9/1/2024. Ông được bầu vào Quốc hội Pháp vào tháng 6/2023. Ảnh: Mint. >>> Mời độc giả xem thêm video: Nhìn lại 18 năm hôn nhân đầy mật ngọt của vợ chồng Thủ tướng Trudeau

