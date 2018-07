Điều ít biết về Bộ trưởng điển trai, trẻ nhất lịch sử Malaysia

Ngày 3/7, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad công bố các nhân sự mới bổ nhiệm cho nội các của ông, trong đó có Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq Abdul Rahman. Ảnh: The Star. Ở tuổi 25, ông Syed Saddiq Abdul Rahman trở thành vị bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia. Quyết định của Thủ tướng Mahathir Mohamad khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò về thân thế của vị bộ trưởng tuổi trẻ tài cao này. Ảnh: The Coverage. Được biết, tân Bộ trưởng Syed Saddiq sinh ngày 6/12/1992 tại Pulai, Johor, trong một gia đình trung lưu. Ảnh: Twitter. Ông Syed Saddiq từng theo học tại trường Đại học Quân đội Hoàng gia (RMC) ở Sungai Besi và có bằng cử nhân luật của Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM). Ảnh: Malaymail.com Trong thời gian là sinh viên, ông Syed Saddiq từng nhận được giải thưởng Diễn giả xuất sắc nhất Châu Á trong giải vô địch tranh biện Asian British Parliamentary (ABP). Ảnh: tedxyouthkl.com Năm 2017, ông Syed Saddiq đã từ chối học bổng của trường Đại học Oxford (Anh) để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: CNA Ông Syed Saddiq bắt đầu nổi lên trong chính trường Malaysia vào năm 2016 khi cùng 24 thanh niên khác thành lập nhóm mang tên “Thay đổi do Thế hệ trẻ dẫn dắt” vốn phản đối việc cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục nắm quyền sau bê bối liên quan đến Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ảnh: NST. Năm 2018, Syed Saddiq trở thành nghị sĩ Quốc hội ở tuổi 25 và mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Ảnh: beritadaily.com. Ông Syed Saddiq có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với Thủ tướng Mahathir. Ảnh: Says.com. Được biết, tài khoản Instagram của Bộ trưởng Syed Saddiq có hơn 987.000 người theo dõi. Ông còn là người điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn, thắc mắc của các công dân trẻ Malaysia ở mọi lĩnh vực đời sống. Ảnh: Says.com. Mời độc giả xem thêm video: Ông Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia tháng 5/2018 (Nguồn: THĐT)

