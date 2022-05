Điều bạn chưa biết về thác nước tuyệt đẹp trên đảo Jeju Hàn Quốc

Nhắc tới hòn đảo xinh đẹp Jeju người ta sẽ nhớ ngay tới việc nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp để bạn khám phá. Trong đó, thác nước Cheonjiyeon Jeju là một trong những điểm đến được rất nhiều người yêu thích. Thác nước Cheonjiyeon thực chất là một điểm cuối của con suối. Nó cao 22m và rộng 12m. Đặc biệt phía dưới thác là hồ nước nhân tạo rất rộng với chiều sâu lên tới 20m. Chính vì vậy, thác nước này lại càng trở nên hùng vĩ và cuốn hút hơn. Sở dĩ con thác này có tên gọi như vậy là bởi Cheonjiyeon có nghĩa là trời đất dung hòa. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi con thác hùng vĩ mà còn bởi khu rừng Dampalsu nằm ở ngay cạnh đó. Khu rừng này được công nhận là di tích thiên nhiên của Hàn Quốc. Rất nhiều du khách muốn tới đây nghỉ ngơi và thư giãn bởi ngọn thác này thực sự là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Nơi đây sẽ giúp bạn tạm tránh xa cuộc sống xô bồ, ồn ào và thay vào đó là sự tĩnh lặng và khoan khoái nơi tâm hồn. Nhiều người ví thác nước này như một kiệt tác mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người. Do đó, du lịch đảo Jeju Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không thể thiếu điểm đến là con thác nổi tiếng này. Vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng và quyến rũ của ngọn thác này về đêm sẽ khiến bạn cảm thấy mê mẩn, cuốn hút. Ngoài ra, thác nước Cheonjiyeon Jeju này có một đặc điểm nữa mà ai tới cũng thích. Đó chính là sự đa dạng sinh học với rất nhiều cây cối tươi tốt mọc lên. Tất cả tạo nên một thảm thực vật phong phú xanh mướt mắt mà chỉ nhìn thôi bạn đã thấy thích thú. Nếu bạn muốn tới thác nước này khám phá thì hãy chọn mùa hè bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để bạn có thể tới đây vùng vẫy, nô đùa.Thác nước ở đảo Jeju này là một trong những cảnh quan nổi tiếng của xứ sở Kimchi. Do đó, lượng du khách tới địa điểm du lịch Hàn Quốc này để khám phá ngày càng nhiều. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Cung đường của những thác nước giũa đại ngàn. Nguồn: THDT.

Nhắc tới hòn đảo xinh đẹp Jeju người ta sẽ nhớ ngay tới việc nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp để bạn khám phá. Trong đó, thác nước Cheonjiyeon Jeju là một trong những điểm đến được rất nhiều người yêu thích. Thác nước Cheonjiyeon thực chất là một điểm cuối của con suối. Nó cao 22m và rộng 12m. Đặc biệt phía dưới thác là hồ nước nhân tạo rất rộng với chiều sâu lên tới 20m. Chính vì vậy, thác nước này lại càng trở nên hùng vĩ và cuốn hút hơn. Sở dĩ con thác này có tên gọi như vậy là bởi Cheonjiyeon có nghĩa là trời đất dung hòa. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi con thác hùng vĩ mà còn bởi khu rừng Dampalsu nằm ở ngay cạnh đó. Khu rừng này được công nhận là di tích thiên nhiên của Hàn Quốc. Rất nhiều du khách muốn tới đây nghỉ ngơi và thư giãn bởi ngọn thác này thực sự là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Nơi đây sẽ giúp bạn tạm tránh xa cuộc sống xô bồ, ồn ào và thay vào đó là sự tĩnh lặng và khoan khoái nơi tâm hồn. Nhiều người ví thác nước này như một kiệt tác mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người. Do đó, du lịch đảo Jeju Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không thể thiếu điểm đến là con thác nổi tiếng này. Vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng và quyến rũ của ngọn thác này về đêm sẽ khiến bạn cảm thấy mê mẩn, cuốn hút. Ngoài ra, thác nước Cheonjiyeon Jeju này có một đặc điểm nữa mà ai tới cũng thích. Đó chính là sự đa dạng sinh học với rất nhiều cây cối tươi tốt mọc lên. Tất cả tạo nên một thảm thực vật phong phú xanh mướt mắt mà chỉ nhìn thôi bạn đã thấy thích thú. Nếu bạn muốn tới thác nước này khám phá thì hãy chọn mùa hè bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để bạn có thể tới đây vùng vẫy, nô đùa. Thác nước ở đảo Jeju này là một trong những cảnh quan nổi tiếng của xứ sở Kimchi. Do đó, lượng du khách tới địa điểm du lịch Hàn Quốc này để khám phá ngày càng nhiều. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Cung đường của những thác nước giũa đại ngàn. Nguồn: THDT.