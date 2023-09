Điểm những thị trấn xinh đẹp ai cũng muốn tới một lần trong đời

Được xây dựng vào năm 1705 với những con đường lát đá cuội và tòa nhà màu trắng, Barichara là một trong những thị trấn xinh đẹp nhất ở Colombia và trên thế giới. Thị trấn này có dân số 7.000 người. Mặc dù Karuizawa (ở Nhật Bản) nằm gần một núi lửa hoạt động, thị trấn nhỏ này được biết đến là một địa điểm "ở ẩn" lý tưởng. Dân số của Karuizawa hiện là 20.000 người. Thị trấn này tập trung nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu độc đáo, thu hút đông đảo du khách. Thị trấn Ancud trên đảo Chiloé ở Chile thu hút du khách bởi những ngôi nhà đầy màu sắc.Thị trấn nghỉ dưỡng Banff ở Alberta nép mình bên dãy núi Rocky ở Canada. Banff là một địa điểm du lịch nổi tiếng cho những người thích đi bộ đường dài. Dân số của thị trấn này là khoảng 8.000 người. Thị trấn xinh đẹp Positano, Italy, là địa điểm du lịch nổi tiếng với "view" nhìn ra biển. Nơi này có khoảng 4.000 cư dân đang sinh sống. Tại Nga, Sviyazhsk là thị trấn nhỏ với hàng chục khu di tích lịch sử. Dân số của Sviyazhsk chỉ khoảng 200 người. Phố Cổ (Old Town) ở Chefchaouen, Ma-rốc, nổi tiếng với những ngôi nhà được sơn màu xanh và là địa điểm thu hút khách du lịch khắp thế giới. Cảnh núi non thiên nhiên tuyệt đẹp ở Hallstatt, Áo. Thị trấn này có khoảng 800 cư dân sinh sống. Bardstown ở Kentucky được bình chọn là thị trấn nhỏ xinh đẹp nhất nước Mỹ. Bibury được mô tả là ngôi làng đẹp nhất nước Anh. Penglipuran ở Indonesia nổi tiếng với những khu vườn và là một trong những nơi sạch nhất thế giới. Ảnh: IT.

