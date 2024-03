Điểm lại những phát ngôn ấn tượng của Tổng thống Nga Putin

1. Tổng thống Putin từng phát biểu về vai trò của Nga trên trường quốc tế tại Hội nghị Munich (Đức) tháng 2/2007: “Nga là một đất nước với lịch sử nghìn năm và gần như luôn được hưởng đặc quyền của chính sách đối ngoại có chủ quyền. Ngày nay, chúng tôi cũng sẽ không đi ngược lại với truyền thống này. Ngoài ra, chúng tôi cũng hiểu rõ thế giới đã và đang thay đổi như thế nào và chúng tôi có một nhìn nhận rất thực tế về tiềm lực và các cơ hội của mình. Chúng tôi muốn tương tác với tất cả các đối tác độc lập, có trách nhiệm để có thể hợp tác xây dựng một trật tự thế giới dân chủ, công bằng, đảm bảo an ninh và thịnh vượng không chỉ cho một vài quốc gia mà cho tất cả”. Ảnh: Reuters. 2. Theo NBC, sau khi tuyên bố ý định tranh cử Tổng thống Nga năm 2012, ông Putin đã nói rằng Chính phủ Nga cần phải thực hiện những bước đi cứng rắn để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ảnh: BBC.

“Nhiệm vụ của Chính phủ không chỉ là rót mật ong vào cốc mà đôi khi cần cho cả liều thuốc đắng” là một trong những câu nói ấn tượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters. 3. “Mọi thứ có thể sẽ không bao giờ hoàn hảo cả nhưng chúng ta phải nỗ lực hết sức để đạt được điều đó”, ông Putin trả lời trong một buổi thảo luận trên truyền hình kéo dài 4 giờ 47 phút vào năm 2013. Ảnh: BC. 4. "Đang có một thế lực tìm cách định hình lại khu vực này và áp đặt mô hình bên ngoài vào đây thông qua thay đổi chế độ hoặc sử dụng vũ lực. Thay vì đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan, thay vì làm theo một cuộc chiến như vậy, một số thế lực ngang hàng với chúng tôi muốn biến sự hỗn loạn trở thành vĩnh viễn”, ông Putin phát biểu liên quan đến vấn đề về Trung Đông tại Hội nghị Valdai tháng 10/2017. Ảnh: AP. 5. "Chúng tôi sẽ truy đuổi những kẻ khủng bố ở khắp mọi nơi. Nếu chúng ở sân bay, chúng tôi sẽ đuổi đến sân bay. Nếu chúng tôi bắt được chúng trong nhà vệ sinh, chúng tôi sẽ trừ khử chúng trong đó", nhà lãnh đạo Nga từng tuyên bố. Ảnh: Reuters. 6. “Tôi là người đàn ông giàu có nhất, không chỉ ở Châu Âu, mà còn trên toàn thế giới. Tôi luôn thu nhận cảm xúc”, Tổng thống Putin chia sẻ. Cuốn sách “The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin” tiết lộ rằng “sự giàu có nhất” của ông Putin chính là niềm hạnh phúc mà ông cảm nhận được sau khi được người dân bầu làm người lãnh đạo nước Nga. Ảnh: Reuters. 7. “Việc khuyến khích ai đó tự coi mình là đặc biệt là điều cực kỳ nguy hiểm, dù động cơ là gì”, Tổng thống Putin từng nói, ám chỉ đến ý tưởng chủ nghĩa biệt lập của Mỹ. Ảnh: Reuters. 8. “Đôi khi, đơn độc là cần thiết để chứng minh rằng bạn đúng”, ông chủ Điện Kremlin từng phát biểu sau khi ông một mình tranh luận với các nguyên thủ quốc gia khác về vấn đề Syria tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 trước đây. Ảnh: LAT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Putin đến vùng chiến sự Ukraine

