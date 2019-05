Đất nước Ấn Độ hiện lên tuyệt đẹp qua ảnh của CNN

CNN đã gợi ý nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ mà du khách nên ghé thăm nếu có cơ hội. Trong đó, Công viên quốc gia Thung lũng các loài hoa tại bang Uttarakhand là một trong những địa điểm đẹp nhất nước này. Thời gian lý tưởng nhất để đến thăm công viên này là từ tháng 7 đến tháng 10. (Nguồn ảnh: CNN). Cung điện của gió Hawa Mahal được xem là Thành phố hồng của Jaipur, Rajasthan, bởi kiến trúc hình kim tự tháp và chất liệu đá sa thạch đỏ hồng. Công trình này được xây dựng vào năm 1799. Thung lũng Nubra, Ladakh, là một trong những khu vực có phong cảnh ngoạn mục nhất Ấn Độ. Giếng bậc thang Adalaj gồm 5 tầng ở Adalaj, Ahmedabad, được xây dựng từ năm 1499. Các bức tường của công trình này được chạm khắc với nhiều họa tiết ấn tượng như hình bông hoa,... Nằm cách bờ biển Kochi khoảng 460 km, đảo Agatti ở Lakshadweep với những bãi biển cát trắng và rạn san hô đa dạng thực sự là địa điểm du lịch lý tưởng ở Ấn Độ. Hồ Dal ở Srinagar được biết đến như là "viên ngọc quý trên vương miện". Hồ này được bao quanh bởi những khu vườn xinh đẹp và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Cưỡi lạc đà trên cồn cát Sam, nằm ở ngoại ô Jaiselmer (Rajasthan), là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến nơi này. Thị trấn Munnar nổi tiếng với những đồi chè tuyệt đẹp. Đền Hoa Sen, hoàn thành vào năm 1986, là điểm du lịch hút khách nổi tiếng ở thủ đô New Delhi. Danh sách những địa điểm đẹp nhất Ấn Độ không thể không kể đến lăng mộ Taj Mahal ở Agra, bang Uttar Pradesh. Lăng Taj Mahal được Vua Shah Jahan cho xây dựng để tưởng nhớ người vợ thứ ba, Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Cung đường băng tuyết Chadar ở Ladakh là một trong những cung đường đi bộ độc đáo nhất trên thế giới. Lăng Humayun, một quần thể các công trình kiến trúc Môgôn ở thủ đô New Delhi, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1993. Hampi hay Nhóm các di tích tại Hampi là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1986. Đây là một trong những địa điểm du lịch thu hút du khách ở Ấn Độ hiện nay. Pháo đài Đỏ là một công trình lịch sử với nhiều viện bảo tàng tọa lạc tại thành phố New Delhi. Mời độc giả xem thêm video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (Nguồn: VTC14)

