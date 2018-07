Dân mạng Thái vẽ tranh cầu mong phép màu cho đội bóng mất tích

Tranh minh họa đội cứu hộ tìm nhiều phương án tiếp cận 12 cầu thủ trẻ và huấn luyện viên của đội bóng đá Lợn Hoang. Những người mất tích được cho là đang mắc kẹt tại khu vực mang tên “Bãi biển Pattaya”, thuộc hệ thống hang động Tham Luang Nang Non, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Ảnh: Namwoon Chitchanok/Twitter. Hơn 840 binh sĩ và 90 nhân viên thuộc nhiều lực lượng đặc nhiệm đã được điều động tham gia chiến dịch giải cứu. Suốt 9 ngày, họ làm việc cật lực với 4 trực thăng, nhiều máy xúc đất và các thiết bị cứu hộ. Ảnh:Rabert Terdterng/Facebook. Nỗ lực giải cứu đang được triển khai theo 3 hướng. Trong lúc đội ngũ "người nhái" lặn qua đường hầm ngập nước để tiếp cận địa điểm được cho là nơi các nam sinh mắc kẹt, binh sĩ bên ngoài thăm dò những khe nứt trên núi nhằm tìm ra lối vào thay thế, còn các kỹ sư khẩn trương thoát nước. Ảnh:Namwoon Chitchanok/Twitter. "Đừng bỏ cuộc, chúng tôi rất mong các bạn trở về", tài khoản Twitter tên Punch Somboonsri viết. Hàng nghìn người đã tham gia cầu nguyện với niềm tin các cậu bé sẽ trở về. Trong khi gia đình nạn nhân và nhiều Phật tử đến hiện trường khấn bái, Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan Somdet Phra Maha Muniwong đã chủ trì đại lễ cầu an với sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ. Ảnh:Punch Somboonsri/Twitter. Vụ mất tích gây chấn động đất nước Thái Lan. Cư dân mạng sử dụng hashtag "những người lạ chúng tôi muốn gặp nhất", chỉ các thành viên đội bóng Lợn Hoang, để bày tỏ sự quan tâm đối với cuộc tìm kiếm. Nhiều người gọi các cậu bé và huấn luyện viên là 13 niềm hy vọng. Ảnh: Jorjae/ Twitter. Đội ngũ nhân viên cứu hộ cũng nhận được tình cảm được gửi gắm từ mọi nơi trên xứ sở Chùa Vàng. "Các bạn thật can đảm và kiên cường, giữ an toàn cho mình nhé", tài khoản Twitter tên Khunfoons nhắn nhủ. Trong khi đó, một tài khoản khác nói: "Tôi mong được nghe câu 'Cuộc tìm kiếm đã kết thúc, 13 người mất tích đã an toàn'". Ảnh: Natladaauii/ Twitter. Ông Narongsak Osotthanakorn, tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, cho biết cơn mưa là lý do chính cản trở cuộc tìm kiếm. Lượng nước tràn vào hang thử thách sự kiên nhẫn của đội ngũ cứu hộ và đe dọa mạng sống 13 người mất tích. Trong khi đó, trực thăng phải dừng tìm kiếm những lỗ thông ẩn trong rừng cây và các thiết bị bay không người lái cũng không thể dò ra dấu vết nhiệt trong bán kính 10 km quanh cửa hang. Ảnh: Wilaiporn Techanan /Twitter. Đội bóng Lợn Hoang gồm 12 cậu bé và một huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang Tham Luang Nang Non ngập nước từ chiều 23/6. Theo các chuyên gia y tế, mạng sống của nhóm gặp nạn phụ thuộc vào việc họ tìm thấy nước uống hay không. Ảnh: Hugmaesai/ Facebook. Đã 9 ngày trôi qua nhưng những người mất tích không tạo ra bất kỳ tiếng động hay để lại dấu vết gì ngoài một số vật dụng bên ngoài cửa hang. Nhiều bậc phụ huynh không chịu được sự chờ đợi dày vò như tra tấn đã gục ngã trước cửa hang nơi con mình mất tích. Tất cả người dân đều mong chờ cái kết có hậu khi lực lượng cứu hộ đến được nơi đội bóng Lợn Hoang đang chờ. Ảnh:NielHani/Twitter. "Chú voi Thái Lan" nín thở vươn đến "13 niềm hy vọng". Cuộc giải cứu đang chuyển biến tích cực khi thời tiết khô ráo và có thể không mưa trong hai ngày tới, giúp nhóm cứu hộ tháo nước khỏi hang. Nhiều hộp chứa đồ ăn, nước uống, điện thoại di động và bản đồ đã được thả qua lỗ thông với lòng hang, hy vọng sẽ đến tay người mắc kẹt. Ảnh: Richard Barrow/Twitter.

Tranh minh họa đội cứu hộ tìm nhiều phương án tiếp cận 12 cầu thủ trẻ và huấn luyện viên của đội bóng đá Lợn Hoang. Những người mất tích được cho là đang mắc kẹt tại khu vực mang tên “Bãi biển Pattaya”, thuộc hệ thống hang động Tham Luang Nang Non, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Ảnh: Namwoon Chitchanok/Twitter. Hơn 840 binh sĩ và 90 nhân viên thuộc nhiều lực lượng đặc nhiệm đã được điều động tham gia chiến dịch giải cứu. Suốt 9 ngày, họ làm việc cật lực với 4 trực thăng, nhiều máy xúc đất và các thiết bị cứu hộ. Ảnh:Rabert Terdterng/Facebook. Nỗ lực giải cứu đang được triển khai theo 3 hướng. Trong lúc đội ngũ "người nhái" lặn qua đường hầm ngập nước để tiếp cận địa điểm được cho là nơi các nam sinh mắc kẹt, binh sĩ bên ngoài thăm dò những khe nứt trên núi nhằm tìm ra lối vào thay thế, còn các kỹ sư khẩn trương thoát nước. Ảnh:Namwoon Chitchanok/Twitter. "Đừng bỏ cuộc, chúng tôi rất mong các bạn trở về", tài khoản Twitter tên Punch Somboonsri viết. Hàng nghìn người đã tham gia cầu nguyện với niềm tin các cậu bé sẽ trở về. Trong khi gia đình nạn nhân và nhiều Phật tử đến hiện trường khấn bái, Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan Somdet Phra Maha Muniwong đã chủ trì đại lễ cầu an với sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ. Ảnh:Punch Somboonsri/Twitter. Vụ mất tích gây chấn động đất nước Thái Lan. Cư dân mạng sử dụng hashtag "những người lạ chúng tôi muốn gặp nhất", chỉ các thành viên đội bóng Lợn Hoang, để bày tỏ sự quan tâm đối với cuộc tìm kiếm. Nhiều người gọi các cậu bé và huấn luyện viên là 13 niềm hy vọng. Ảnh: Jorjae/ Twitter. Đội ngũ nhân viên cứu hộ cũng nhận được tình cảm được gửi gắm từ mọi nơi trên xứ sở Chùa Vàng. "Các bạn thật can đảm và kiên cường, giữ an toàn cho mình nhé", tài khoản Twitter tên Khunfoons nhắn nhủ. Trong khi đó, một tài khoản khác nói: "Tôi mong được nghe câu 'Cuộc tìm kiếm đã kết thúc, 13 người mất tích đã an toàn'". Ảnh: Natladaauii/ Twitter. Ông Narongsak Osotthanakorn, tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, cho biết cơn mưa là lý do chính cản trở cuộc tìm kiếm. Lượng nước tràn vào hang thử thách sự kiên nhẫn của đội ngũ cứu hộ và đe dọa mạng sống 13 người mất tích. Trong khi đó, trực thăng phải dừng tìm kiếm những lỗ thông ẩn trong rừng cây và các thiết bị bay không người lái cũng không thể dò ra dấu vết nhiệt trong bán kính 10 km quanh cửa hang. Ảnh: Wilaiporn Techanan /Twitter. Đội bóng Lợn Hoang gồm 12 cậu bé và một huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang Tham Luang Nang Non ngập nước từ chiều 23/6. Theo các chuyên gia y tế, mạng sống của nhóm gặp nạn phụ thuộc vào việc họ tìm thấy nước uống hay không. Ảnh: Hugmaesai/ Facebook. Đã 9 ngày trôi qua nhưng những người mất tích không tạo ra bất kỳ tiếng động hay để lại dấu vết gì ngoài một số vật dụng bên ngoài cửa hang. Nhiều bậc phụ huynh không chịu được sự chờ đợi dày vò như tra tấn đã gục ngã trước cửa hang nơi con mình mất tích. Tất cả người dân đều mong chờ cái kết có hậu khi lực lượng cứu hộ đến được nơi đội bóng Lợn Hoang đang chờ. Ảnh:NielHani/Twitter. "Chú voi Thái Lan" nín thở vươn đến "13 niềm hy vọng". Cuộc giải cứu đang chuyển biến tích cực khi thời tiết khô ráo và có thể không mưa trong hai ngày tới, giúp nhóm cứu hộ tháo nước khỏi hang. Nhiều hộp chứa đồ ăn, nước uống, điện thoại di động và bản đồ đã được thả qua lỗ thông với lòng hang, hy vọng sẽ đến tay người mắc kẹt. Ảnh: Richard Barrow/Twitter.