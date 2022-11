Cuộc sống đáng mơ ước của Hoàng tử Qatar lo an ninh World Cup

Hoàng tử Qatar Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani năm nay 31 tuổi, là con trai thứ 9 của tiểu vương Hamad bin Khalifa Al Thani, cai trị Qatar từ năm 1995-2023 được giao trọng trách làm tư lệnh chiến dịch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022. Cũng giống như các anh em khác trong hoàng tộc, hoàng tử Al Thani nổi tiếng là người đam mê siêu xe với bộ sưu tập lên tới hàng chục triệu USD. Không chỉ yêu thích và sở hữu siêu xe, Hoàng tử cũng là người Qatar đầu tiên có bằng lái điều khiển xe công thức 1, chủ sở hữu của đội đua Al-Annabi Racing. Vì vậy, trong bộ sưu tập của Sheikh có khá nhiều mẫu hypercar đáng mơ ước. Sau khi tốt nghiệp Học viện Qatar, anh sang Mỹ du học tại trường Los Angeles Mission College, sau đó chuyển sang University of Southern California (USC). Al Thani đã nhận bằng cử nhân và thạc sĩ tại USC. Hoàng tử Al Thani cũng tận hưởng lối sống xa hoa khi học Mỹ trong bốn năm kể từ năm 2011. Theo Los Angeles Times, hoàng tử này có đội bảo vệ, tài xế và huấn luyện viên riêng ... khi học ở Mỹ. Sau khi kết thúc chương trình học ở Mỹ, hoàng tử 31 tuổi tiếp tục sang Pháp để tập huấn về quân sự. Trở về nước, anh làm việc trong lực lượng an ninh nội địa thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Qatar. Là thành viên nổi bật trong hoàng gia Qatar, hoàng tử 31 tuổi thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân của anh hiện có hơn 1 triệu follow. Al Thani cũng tích cực hoạt động trên mạng, chia sẻ nhiều hình ảnh và hoạt động cá nhân. Vị hoàng tử sinh năm 1991 là người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm và mê đi săn. Anh thường xuyên tham gia đánh cá trên biển hay đi săn cùng chim ưng.Hoàng tử Al Thani khiến nhiều người ghen tỵ khi được tận hưởng những thú vui của giới nhà giàu. Ảnh: IG.

