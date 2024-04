Choáng váng những ngôi đền ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới

Tu viện Taung Kalat, Myanmar: Treo mình trên độ cao 1.524 mét, tu viện Taung Kalat thuộc danh sách những ngôi đền nằm ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: His-discover. Tu viện Taung Kalat là một quần thể các ngôi đền nằm trên đỉnh ngọn núi lửa đã tắt ở Myanmar. Sau khi leo 777 bậc thang, du khách sẽ vỡ òa trước khung cảnh đồng bằng trù phú và núi non thấp thoáng phía xa. Ảnh: Unsplash. Tu viện Phugtal hình tổ ong ở Ấn Độ: Tọa lạc trên dãy Himalaya hùng vĩ, tu viện Phugtal trông giống như một tổ ong lớn khi nhìn từ xa. Ảnh: Twitter. Phugtal là ngôi nhà của khoảng 70 nhà sư. Du khách chỉ có một con đường duy nhất để ghé thăm nơi này là đi bộ từ chân lên đến đỉnh núi. Ảnh: Pinterest. Tu viện Paro Taktsang ở Bhutan: Được thành lập vào thế kỷ 17, tu viện Paro Taktsang là một biểu tượng tâm linh của Phật giáo ở đất nước Bhutan và là một trong những ngôi đền nằm ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: IT. Tu viện tọa lạc trên ngọn núi Tiger’s Nest, có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống thung lũng Paro. Chỉ có một lối đi duy nhất lên tu viện này là băng qua đường mòn trong rừng, lần lượt trải qua các bậc thang gỗ và đá. Ảnh: Unsplash. Đền Treo 1.500 tuổi ở núi Heng, Trung Quốc: Ngôi đền ngàn năm tuổi nằm ở núi Heng, thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trải qua nhiều trận động đất, nó vẫn hiên ngang, lơ lửng bám trụ vào vách núi. Ảnh: IT. Để đến thăm được ngôi đền này, du khách phải leo bộ trên những bậc thang được đẽo tỉ mỉ từ đá và phải thật cẩn thận trơn trượt nếu vào mùa thời tiết mưa ẩm. Ảnh: IT. Tu viện Meteora ở Hy Lạp: Meteora trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “giữa bầu trời”, điều đó đủ để đưa tu viện này vào danh sách những ngôi đền ở nơi hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: Meteora Thrones. Tu viện này được xây dựng vào thế kỷ 11 bởi những nhà sư Chính thống giáo Đông phương với mục đích ban đầu là ẩn náu khỏi những kẻ cướp phá. Ảnh: Meteora Thrones. Đền Pura Luhur Uluwatuk ở Indonesia: Trong tiếng Indonesia, tên Pura Luhur Uluwatuk có nghĩa là “ngôi đền xây trên vách đá ở cuối đất”. Ảnh: Airpaz Blog. Được xây dựng từ thế kỷ 11, ngôi đền sở hữu một vị trí tuyệt đẹp. Ảnh: Wartawisata. Tu viện Sümela trên núi Pontic ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nằm ở độ cao khoảng 1.219m so với mực nước biển, tu viện Sümela ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên tiếp theo trong danh sách những ngôi đền ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: Kultur Servisise. Tu viện này được xây dựng rất sớm, khoảng năm 386 bởi các tu sĩ Chính thống giáo Hy Lạp với mục đích ban đầu là nơi lưu giữ những biểu tượng tôn giáo như bức tranh của Đức Trinh Nữ Maria. Ảnh: Miniaturk. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng của những đầu sư tử thổi lửa (Nguồn video: VTV)

Tu viện Taung Kalat, Myanmar: Treo mình trên độ cao 1.524 mét, tu viện Taung Kalat thuộc danh sách những ngôi đền nằm ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: His-discover. Tu viện Taung Kalat là một quần thể các ngôi đền nằm trên đỉnh ngọn núi lửa đã tắt ở Myanmar. Sau khi leo 777 bậc thang, du khách sẽ vỡ òa trước khung cảnh đồng bằng trù phú và núi non thấp thoáng phía xa. Ảnh: Unsplash. Tu viện Phugtal hình tổ ong ở Ấn Độ: Tọa lạc trên dãy Himalaya hùng vĩ, tu viện Phugtal trông giống như một tổ ong lớn khi nhìn từ xa. Ảnh: Twitter. Phugtal là ngôi nhà của khoảng 70 nhà sư. Du khách chỉ có một con đường duy nhất để ghé thăm nơi này là đi bộ từ chân lên đến đỉnh núi. Ảnh: Pinterest. Tu viện Paro Taktsang ở Bhutan: Được thành lập vào thế kỷ 17, tu viện Paro Taktsang là một biểu tượng tâm linh của Phật giáo ở đất nước Bhutan và là một trong những ngôi đền nằm ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: IT. Tu viện tọa lạc trên ngọn núi Tiger’s Nest, có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống thung lũng Paro. Chỉ có một lối đi duy nhất lên tu viện này là băng qua đường mòn trong rừng, lần lượt trải qua các bậc thang gỗ và đá. Ảnh: Unsplash. Đền Treo 1.500 tuổi ở núi Heng, Trung Quốc: Ngôi đền ngàn năm tuổi nằm ở núi Heng, thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trải qua nhiều trận động đất, nó vẫn hiên ngang, lơ lửng bám trụ vào vách núi. Ảnh: IT. Để đến thăm được ngôi đền này, du khách phải leo bộ trên những bậc thang được đẽo tỉ mỉ từ đá và phải thật cẩn thận trơn trượt nếu vào mùa thời tiết mưa ẩm. Ảnh: IT. Tu viện Meteora ở Hy Lạp: Meteora trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “giữa bầu trời”, điều đó đủ để đưa tu viện này vào danh sách những ngôi đền ở nơi hiểm hóc nhất thế giới . Ảnh: Meteora Thrones. Tu viện này được xây dựng vào thế kỷ 11 bởi những nhà sư Chính thống giáo Đông phương với mục đích ban đầu là ẩn náu khỏi những kẻ cướp phá. Ảnh: Meteora Thrones. Đền Pura Luhur Uluwatuk ở Indonesia: Trong tiếng Indonesia, tên Pura Luhur Uluwatuk có nghĩa là “ngôi đền xây trên vách đá ở cuối đất”. Ảnh: Airpaz Blog. Được xây dựng từ thế kỷ 11, ngôi đền sở hữu một vị trí tuyệt đẹp. Ảnh: Wartawisata. Tu viện Sümela trên núi Pontic ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nằm ở độ cao khoảng 1.219m so với mực nước biển, tu viện Sümela ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên tiếp theo trong danh sách những ngôi đền ở vị trí hiểm hóc nhất thế giới. Ảnh: Kultur Servisise. Tu viện này được xây dựng rất sớm, khoảng năm 386 bởi các tu sĩ Chính thống giáo Hy Lạp với mục đích ban đầu là nơi lưu giữ những biểu tượng tôn giáo như bức tranh của Đức Trinh Nữ Maria. Ảnh: Miniaturk. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng của những đầu sư tử thổi lửa (Nguồn video: VTV)