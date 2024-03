Chiêm ngưỡng những đường biên giới đẹp nhất hành tinh

Tờ South China Morning Post (Hong Kong) mô tả Thác Bản Giốc là đường biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc, nằm trên sông Quây Sơn. Năm 2022, Thác Bản Giốc được ghi danh là một trong 21 thác nước đẹp nhất trên thế giới trong danh sách của tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure. Ảnh: Insider. Sông Guadiana-Đường biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Du khách có thể du ngoạn chỉ trong chưa đầy 60s giữa hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bằng cách lướt dọc theo đường zip xuyên biên giới duy nhất trên thế giới, tận hưởng tầm nhìn bao quát ra sông Guadiana. Ảnh: Limit Zero. Thác Iguazu ở biên giới Brazil và Argentina: Nằm trên dòng sông Iguazu, ngọn thác lớn hùng vĩ và ngoạn mục Iguazu có chiều cao khoảng 80m và chiều rộng hơn 2700m, dòng thác này là một phần của đường biên giới giữa Brazil và Argentina. Ảnh: Insider. Thác Niagara ở biên giới Mỹ và Canada: Niagara là một trong những thác nước nổi tiếng nhất trên thế giới với khoảng 30 triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Ảnh: Insider. Thác Victoria nằm trên sông Zamberi, trên đường biên giới giữa Zambia và Zimbabwe. Vào mùa mưa lũ tháng 3 và tháng 4 trong năm, khi lưu lượng nước của dòng thác đạt mức đỉnh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của thác Victoria với độ cao đạt tới gần 100m. Ảnh: Insider. Thác Veliki Slap ở biên giới Croatia và Bosnia: Vườn Quốc gia Plitvice của Croatia, nằm gần biên giới Bosnia, là nơi có hàng chục thác nước lớn nhỏ khác nhau, trong đó, Veliki Slap là dòng thác lớn nhất có chiều cao khoảng 70m. Ảnh: Insider.Đường biên giới giữa Na Uy và Thụy Điển phủ tuyết trắng xóa khi mùa đông về. Ảnh: IT. Biên giới giữa Haiti và Cộng hòa Dominica là 2 mảng màu xanh đối lập nhau. Ảnh: IT. Có cả một khu rừng rộng lớn và kỳ bí tại vùng biên giới Pháp - Đức. Ảnh: IT. Du khách có thể bước vào quán cà phê tại Hà Lan và rời khỏi đó để đặt chân lên đất Bỉ bởi đường biên giới của hai nước chỉ cách nhau bởi những ô gạch. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thị trấn "chảnh" nhất hành tinh, nơi người dân "cưỡi" máy bay đi ăn sáng

